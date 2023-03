Acord històric per protegir el 30% dels oceans el 2030

Els països membres dehan arribat a un"El vaixell ha arribat a la costa", ha certificat la presidenta de les negociacions,, després de 35 hores de discussió entre les delegacions reunides a la seu de les Nacions Unides a Nova York i gairebé dues dècades de debat. El textposa les bases per establir zones marítimes protegides a més de 200 milles nàutiques de la costa (uns 370 quilòmetres), que no estan sota jurisdicció concreta de cap país. "Aquest és un dia històric per a la conservació i un senyal que en un món dividit,", ha afirmat, de Greenpeace."Elogiem els països per buscar compromisos, deixar de banda les diferències i emetre un tractat que ens permetrà protegir els oceans, augmentar la nostra resiliència al canvi climàtic i salvaguardar les vides i els mitjans de subsistència de milers de milions de persones", ha continuat Marcos. "Per fi podem passar de les paraules a un canvi real al mar.al més aviat possible perquè entri en vigor, i després poder crear els santuaris marins que el nostre planeta necessita. El temps corre per poder arribar a l'objectiu de protecció 30x30. Ens queda mitja dècada i no podem adormir-nos", ha sentenciat la responsable d'Oceans a la delegació de Greenpeace a l'ONU.Un dels principalsentre els països membres ha estat com resoldre la fractura entre Nord i Sud sobre com compartir els beneficis del mar i els recursos genètics marins. L'adopció formal del tractat haurà d'esperar fins que un grup de tècnics garanteixi la uniformitat dels termes utilitzats, el revisi un equip d'advocats, i es tradueixi als sis idiomes oficials de l'ONU. De fet,final i ha demanat poder revisar el text amb detall abans de donar-hi el vistiplau definitiu. "No hi haurà reobertura ni negociacions substancials", ha volgut deixar clar la presidenta de les negociacions.i busca "assegurar la conservació i l'ús sostenible de la diversitat biològica marina de les zones situades fora de la jurisdicció nacional". Actualment, només un 1% està regulat.

