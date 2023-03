El Servei Meteorològic de Catalunya, però, destaca que la pròxima setmana estarà marcada per l'estabilitat i la calma. La previsió per dilluns és molt positiva, encara que de matinada a certes del sud del país notin algun ruixat, els cels romandran tranquils. Les temperatures començaran a enfilar-se i, de cara a dimarts, arribarà un sistema frontal a Catalunya poc actiu.Segons el Meteocat, pràcticament res destacat. Cels mig ennuvolats, algun ruixat molt feble i poc més.El Meteocat explica que mitjà termini l'estabilitat meteorològica arribarà a tot el país, però amb la presència d'alguns núvols mitjans al terç nord el dimecres i dijous. A partir de dimecres, avisen des del servei meteorològic, que augmentaran les temperatures.(amb nevades incloses) la setmana passada, caldrà deixar-lo una altra vegada penjat.A partir de dimecres, doncs,amb valors que poden arribar a superar els 22 °C a partir de dimarts al terç sud i els 20 °C a gran part del litoral central. Això no finalitza aquí. De cara al cap de setmana, la situació de calor i d'augment de temperatures pot mantenir aquesta tendència.Des del Meteocat avisen quepràcticament a finals d'aquesta setmana,que provoqués un increment encara major de les temperatures. "Gran part dels escenaris del model Centre Europeu recolzen aquesta possibilitat", han deixat clar des del servei català. Caldrà estar molt atents durant els pròxims dies per veure si, realment,

