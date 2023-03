El Barça resisteix davant el València i manté l'avantatge a la Lliga (1-0)

Avui som 89.644 espectadors a l'Spotify Camp Nou. Gràcies a tots per venir! 😊 pic.twitter.com/4C8effpS5v — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) March 5, 2023

Sense gaires floritures i contra un rival històric completament desfet., com a mínim amb set punts de diferènciaa falta de disputar-se el partit del Reial Madrid i el Betis), després de la victòria al Camp Nou contra el València. Els de Xavi Hernández, que no estava a la banqueta per sanció, han aconseguit els tres punts lluitant una situació molt adversa amb l'expulsió d'Araujo i l'errada de Ferran Torres, que ha enviat fora un penal.El partit semblava plàcid al principi, contra uns valencians que no han pogut ser rival pels blaugranes i segueixen enfonsant-se a la classificació, però la vermella al central blaugrana els ha donat ales fins al final.Segueixen penúltims i amb opcions de descens. Un gol de Raphinha en el primer quart del matx, i després de fallar un penal Ferran Torres, han estat suficients per aconseguir els tres punts.El Barça ha enregistrat una primera part grisa, però suficient per mantenir la seva superioritat davant els valencians. Sense Lewandowski, Ferran Torres ha tornat a jugar a la punta de l'atac, amb Ansu Fati i Raphinha.durant el primer quart d'hora del partit. Després d'una centrada magistral de Sergio Busquets, l'extrem blaugrana ha rematat de cap per superar. Encara que sembli mentida, ha estat el més destacat dels primers 45 minuts, amb molt poques arribades dels blaugranes i alguns ensurts del València.Només començar la segona part, el ritme ha començat a estar més frenètic i el Barça ha perdut el control de la situació. Un penal fallat perha desmoralitzat l'equip de manera momentània, quan pràcticament pocs segons després, en la jugada posterior, Ansu Fati ha enviat una pilota al pal. Els de Xavi tornaven a agafar sensacions, quanper una entrada molt dura a Hugo Duro. L'uruguaià ha intentat evitar un u contra u amb Ter Stegen del davanter valencià i l'ha escombrat.Fins al final, el Barça ha patit per mantenir el resultat inicial, en jugar amb un home menys., que ha entrat al camp arran de l'expulsió del central uruguaià, han estat molt sòlids a les línies defensives per evitar situacions de perill del València.també han estat dels més destacats del Barça a la segona part, sense errades i atacant el rival tot i la superioritat numèrica. El central danès ha patit fins al final, per problemes musculars.amb els tres punts, suant fins a la xiulada de l'àrbitre, per la quantitat de baixes, l'expulsió d'Araujo i la inconsistència ofensiva del final.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor