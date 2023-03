El Govern aconsella menjar carn de senglar per frenar-ne la plaga

La gastronomia, una solució per a la superpoblació

Laha invertiten una campanya a xarxes socials i a fires alimentàries per promocionar el consum de la. Segons ha explicat a El Periódico la directora d’Ecosistemes Forestals del Govern,, l'objectiu de cara al futur més immediat és que sigui habitual tenir hamburgueses, salsitxes o fuet de senglar al rebost de les cases del país, per això també ha activat un projecte d’investigació.Segons Sanitjas, el consum d'aquesta carn podria ser una de les armes més precises perde senglars, que ja han envaït boscos, camps de cultiu i ciutats. Fa tot just unes setmanes, la Generalitat va declarar l’emergència de caça per la plaga d'aquests animals, el que significa que els i les caçadores estan obligats a capturar tants com puguin. Per això, comercialitzar la seva carn pot ser una bona mesura de contenció.Al sector de la caça , però també a les distribuïdores els preocupa on acaben les restes de l'espècie. Vegem-ho amb dades: dels 70.000 senglars que es van capturar el 2022, tan sols la meitat (33.000) es van destinar al consum. La resta, es va rebutjar o bé es va consumir pels mateixos caçadors i caçadores. I. La majoria s'envia a altres punts de l'Estat o a l'estranger. ", però fins ara no s’ha fet res perquè el públic la conegui", argumenta la titular d’Ecosistemes Forestals, que continua: "Tenim molta feina. La primera meta és que tots els senglars capturats serveixin per al consum i, si pot ser, que es faci al territori".

El Departament d'Acció Climàtica també treballa per poder aprofitar la carn dels senglars. Com? Ha donat suport econòmic perquè hi hagi punts de recollida on els caçadors i caçadores hi puguin dipositar els animals morts. A l'estiu o en èpoques en què fa molta calor, la carn es fa malbé de seguida si no es guarda ràpidament a la nevera. Per això, aquesta mena d'abocadors que es distribuiran pel país, seran frigorífics. Un cop s'hagi dipositat l'exemplar, es presenten dues opcions: 1) el caçador o caçadora demana una anàlisi veterinària i conserva el senglar per al consum propi o bé 2) el ven en llocs de tractament de carn de caça. A casa nostra encara són pocs els locals amb aquestes característiques i, els existents, no produeixen quasi res per al consum local.





En aquest escenari, el responsable de Lantxaga, una companyia dedicada a l’especejament i la comercialització de senglar i altres carns de caça,, es queixa quei clama: "Necessitem un canvi urgent perquè no pot ser que es quedi tan poca carn a casa". Zandio considera que hauria de començar a arribar a les cuines amb normalitat, però, opina que. Aquest expert té la sensació que la Generalitat comença a espavilar-se ara, però admet que "val més tard que mai". En això hi està d'acord el president de la Federació Catalana de Caça,: "Alguns restaurants el cuinen cada vegada més, però encara queda molt camí. Ha de ser un procés gradual". Després, arribarà un moment en què ens serà normal veure carn de senglar omplint les prestatgeries dels supermercats, reflexiona Zandio. "Ara comencem a vendre bosses amb daus de senglar per estofar en algun comerç, però el futur està en les hamburgueses i l’embotit. És una carn que té moltes propietats i poc greix".

