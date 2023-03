Aquest és el botó de la rentadora que la deixarà com si fos nova

El botó de desguàs: una opció molt útil

A casa nostra, la rentadora és un dels electrodomèstics per excel·lència que no acostuma a faltar a cap llar. Precisament per això, no són poques les persones que intenten, sempre, tenir-lo ben cuidat. I fan bé perquèAbans d'arribar a aquest punt, però, hi ha determinatsque podem fer i que, a més a més, evitaran que la rentadora s'embruti tant. És una bona idea, per exemple, deixar la porta oberta després de cada rentada perquè la humitat no s'acumuli a l'interior, o treure la roba tan aviat com es pugui cada cop que l'utilitzem. També acostuma a ser crucial evitar fer servir l'electrodomèstic com si fos el cistell de la roba bruta, perquè afavorirem la proliferació de bacteris en el seu interior.Per netejar la rentadora, podem programar un cicle amb detergent i el tambor completament buit. Una altra opció és fer servir un netejador multiús i un drap per mantenir l'interior, o bé optar pel lleixiu o el vinagre. Com més calenta estigui l'aigua que utilitzem, més net quedarà l'aparell. En aquest sentit, el botó de desguàs ens pot ser sorprenentment útil per netejar la rentadora. Podem prémer el botó peri, tot seguit, procedir a netejar-lo sense que hi hagi cap rastre de líquid. Sembla mentida, però aquest és uni que permet mantenir l'electrodomèstic com si fos nou.Sobre la neteja de les gomes de les rentadores, els i les expertes afirmen que és preferibleper evitar que els residus s'hi vagin acumulant. Un raspall de dents que ja no utilitzem pot ser l'eina perfecta per fer-ho, ja que ens permetrà accedir a racons petits.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor