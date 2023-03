Almenys cinc intoxicats per drogues, dos crítics, en una sauna de l'Eixample

Intoxicats per substàncies tòxiques a #Barcelona. Activem 6 unitats terrestres, 1 Equip de Coordinació Operativa i 1 de logística.

5 afectats:

Home, crític, H. Clínic

Home, menys greu H. del Mar

Home, menys greu, H. Sagrat Cor

Home, crític, H. Sant Pau

Home, menys greu, H. Mar. — SEM. Generalitat (@semgencat) March 5, 2023

per drogues, dues en estat crític, en unade Barcelona. L'avís del succés s'ha rebut a les 06:43 d'aquest matí de diumenge en un local situat al carrer de Casanova de la capital catalana. Els afectats són tots homes d'entre 30 i 50 anys, segons ha detallat el Sistema d'Emergències Mèdiques ().Els dos crítics han estat traslladats a l'Hospital Clínic i a l'Hospital de Sant Pau. Els altres tres ferits han estat valorats com a menys greus i han estat evacuats a l'Hospital del Mar (2) i a l'Hospital Sagrat Cor (1). El SEM ha activat, un equip de coordinació operativa i un de logística per atendre aquesta emergència per "ingesta de substàncies tòxiques".

