El Fons Català de Cooperació denuncia l'«abandonament» del poble sahrauí

Creix el desconeixement

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament () denuncia que s'està deixant de banda el conflicte que viu el poble del, un fet que s'ha reforçat per les darreres crisis humanitàries, com la de la guerra a Ucraïna el terratrèmol a Turquia i Síria . L'entitat es troba aquesta setmana dede Tindouf, a Algèria, de la mà amb la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí, regidores de diferents consistoris catalans i diputats del Parlament de Catalunya,i del trencament de l'alto el foc al Sàhara Occidental. Els electes volen enfortir el vincle i destacar la necessitat de continuar fent costat als refugiats."No es tracta d'un tema d'un color polític concret o de governs, volem enviar un missatge transversal de solidaritat del poble de Catalunya amb el sahrauí", detalla en declaracions a l'ACN, president del FCCD. La situació d'estancament del conflicte es veu agreujada per la voluntat de molts joves dels campaments, que volen marxar per buscar un futur fora del seu entorn. ", i busquen suports, però no responen a les aspiracions del poble sahrauí", destaca Minoves, que assenyala que "desafortunadament" l'única manera que el poble refugiat ha trobat per fer-se sentir ha passat per. "Responen a la vulneració dels acords de pau, en què Marroc va ocupar uns terrenys alliberats pel Front Polisario", apunta.De fet, assenyala que segons es reflecteix en una enquesta recentment encarregada per la Coordinadora d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí,"Això implica que un percentatge molt elevat no el coneix, sobretot de gent més jove, que no té memòria del conflicte, perquè desapareix de l'esfera mediàtica i de les prioritats polítiques", detalla. El mateix estudi assenyala que un 75% dels que coneixen la situació opten per la proposta de lesper donar veu al poble sahrauí a través d'un referèndum.Per aquest motiu, els municipis volen donar veu a la causa, explicant la situació històrica a la població. "Se'ls ha abandonat, i no és damunt la taula a no ser que passi alguna cosa com que el president del govern espanyol,, enviï una carta al Regne del Marroc per traslladar-los que els seus terrenys els reconeix com a marroquins", assenyala, presidenta de la coordinadora municipal.Des dels consistoris es treballa en la divulgació del conflicte amb campanyes, exposicions fotogràfiques o actes com la penjada de la bandera oficial el dia de la proclamació de la República Sahrauí. De la mateixa manera, la voluntat amb el viatge és conèixer en quina situació es troben els campaments i les seves infraestructures en l'actualitat. Una d'elles és, on treballen més de 120 persones, però que té importants deficiències estructurals i d'equipament, i on aquest dissabte s'han reunit amb el ministre de Salut. També els preocupa els conjunts de campaments, les wilaies, que es troben en un perllongat estat de provisionalitat a l'espera de poder recuperar algun dia la seva autèntica llar.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor