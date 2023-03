«Potser no soc Madeleine McCann»: el cas es torna a embolicar amb la confessió de Julia Wendell

Ascens a l'Olimp mediàtic

La família desmunta la teoria

Les últimes dues setmanes han estat d'infart, sobretot per a la família de la, desapareguda a la Praia da Luz (Portugal) l'any 2007. El motiu de la seva angoixa és l'aparició als mitjans d'arreu del món d'una jove polonesa , la Julia Wendell, que assegurava ser la seva filla i amb la qual estaven pendents de fer-se una prova d'ADN per comprovar la teoria.Aquest cap de setmana, davant la sorpresa de tothom Wendell ha reconegut que. Ho ha fet en un vídeo en directe al seu compte d'Instagram en què ha estat acompanyada per la seva representant legal, la mèdium Fia Johansson. Tot i que les dues han dit que no estan segures que Wendell no sigui la filla de la família, han assegurat que sí que tenen proves que a la vida de la Julia ha passat una cosa ''molt greu'', cosa confirmaria que si bé no és Madeleine, es tractaria d'una altra. A més a més, Fia Johansson ha subratllat que els familiars de la jove polonesa no volen fer-se les proves d'ADN amb ella per demostrar que no hi ha cap vincle de sang, i ha detallat que perquè es pugui començar una investigació policial al seu país, primer l'ordre ha d'arribar de Portugal.La història de Julia Wendell va fer la volta al món quan la noia, de 21 anys, va fer-se un perfil públic a Instagram amb el nom ''Jo soc Madeleine McCann'' per intentar provar que ella era la nena que va desaparèixer a Praia da Luz. En només una setmana, el compte ja teniai seguidores. Molts es van convertir en tot un exèrcit de fans que li van donar suport en la seva croada per justificar la seva teoria.Des d'aleshores, la Julia ha anat penjant a internet tota mena d'"" que l'aparellen amb la família McCann, com ara imatges que demostrarien la semblança física o dades que no entén sobre la seva infantesa perquè, assegura, mai les hi han explicat. En aquest sentit, Wendell va explicar queperquè sempre s'havien negat a donar-li la seva partida de naixement. Un fet, però, que la família es va afanyar a desmentir. "Ha patit molt en la seva vida i", van ser les seves paraules exactes. El pare i la mare de la Julia van afirmar als mitjans de comunicació que la seva filla estava desesperada per tenir fama i queA banda d'això, van detallar que tenien moltes proves del seu passat: fotos, vídeos, roba i tota mena de records. Van acabar dient que no podien fer molt més per Wendell, que ja viu independitzada. Així i tot, van precisar que els angoixava el seu estat de salut.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor