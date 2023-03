Diagnòstic erroni: una jove mor després de trobar-se un tumor a l'esquena

Què és el sarcoma d'Ewing?

Laera una jove de 21 anys delque, ara farà dos anys, va morir per sarcoma d'Ewing . Aleshores, el seu cas va commocionar la premsa i la ciutadania britànica que, aquest diumenge, la recorda de nou. La Jenna es va notar una lleugera pertorbació a l'esquena, va anar al metge i allà li van diagnosticar un quist inofensiu que va acabar sent un càncer.A mesura que anaven passant els dies,Per aquest motiu, la jove, que estudiava per ser professora, va decidir tornar al metge. Va ser aleshores on, després de fer-li nombroses proves, li van trobar el que de veritat tenia.El sarcoma d'Ewing és un càncer poc conegut que, la majoria de vegades,De fet, acostuma a ser diagnosticat abans dels 20 anys, però pot detectar-se en qualsevol edat. Això sí:que en dones. La patologia s'origina als ossos o en el teixit tou que els envolta. Provoca febre, dolor, sensibilitat, possible ruptura d'ossos, pèrdua de pes, molt de cansament i el més greu: s'estén amb rapidesa.La mare de la Jenna ha concedit una entrevista al diari The Sun on ha explicat com la família va rebre i encarar el diagnòstic de la jove: "Va ser massa difícil. El seutambé s'estava tractant d'un càncer". A la seva filla, un cop van trobar el que li passava, li van fer diverses sessions de. Però poc més tard, l'equip mèdic que la tractava va descobrir que el càncer se li havia estès fins als pulmons. En qüestió de setmanes, la Jenna moria per les complicacions que se li van derivar.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor