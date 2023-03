Què significa estar en alerta 4 antiterrorista? La policia explica què has de fer

Quatre passos si ets testimoni d'un atemptat

Estamos en nivel 4 de 5 de alerta #AntiTerrorista, por ello si presencias un #atentado: ⚠



1⃣ Intenta mantener la calma



2⃣ Aléjate del foco



3⃣ Trata de huir y si puedes ayuda a los demás



4⃣ Avisa a las #FCSE#StopTerrorismo ⤵⤵⤵⤵⤵⤵ pic.twitter.com/OJkr70DlST — Policía Nacional (@policia) March 3, 2023

és una de les principals tasques de les forces de seguretat de la majoria dels estats occidentals des de fa dues dècades. L'atac als Estats Units amb l'atemptat a les Torres Bessones va generar pànic a tot Occident i, més tard, a països d'Europa., a la sala Bataclan, són alguns dels esgarrifosos esdeveniments que han colpejat grans ciutats des de principis del segle XX.Des de llavors, es veuen controls molt més contundents de la policia espanyola a plena llum del dia. Ara bé, si som testimonis d'un atemptat, que hauríem de fer? La policia nacional espanyola ha volgut respondre aquesta qüestió.La policia espanyola determina quatre punts que cal seguir en el cas de presenciar un atemptat., el cos demana que primer de tot cal "intentar mantenir la calma". Perdre els estreps o que et domini el pànic pot agreujar encara més la situació.En segon lloc, el més evident:que sigui considerada com a focus. Des de les forces i cossos de seguretat sempre demanen "no fer-se l'heroi" i marxar ràpidament de la zona de l'atemptat.dins d'aquestes possibilitats, cal intentar fugir de la zona i ajudar els altres a fer-ho. I, evidentment, un cop ha passat tot això i estàs fora de perill, avisar les forces de seguretat i els cossos policials o d'emergències.

