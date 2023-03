Una jove es talla el coll i se suïcida enmig d'una botiga al centre de Palma

en una botiga al centre de. Concretament, en un comerç de la. Segons han informat els cossos de seguretat de les Illes Balears, la principal hipòtesi amb la que treballen els investigadors és el suïcidi. La jove,s, hauria entrat a la botiga per buscar un ganivet.. El succés ha ocorregut al voltant de les quatre de la tarda.Fins al lloc s'hi han desplaçat personal dels departaments d'Homicidis i Científica de la Policia Nacional; així com agents de la Policia Local de Palma i. Les primeres hipòtesis de la investigació, de la qual se n'ha fet càrrec la policia, mantenen que es tractaria d'un suïcidi. Si bé,, ja que caldrà esperar que aquesta investigació finalitzi per aclarir els fets esdevinguts., com ara el Telèfon de l'Esperança (717003717, les Balears 971461112), la línia d'atenció a la conducta suïcida del Ministeri de Sanitat (024), i el 112, que disposa de professionals de psicologia.

