". Això és el que cantaven els manifestants aquest dissabte al vespre a la, en acabar laque ha reunit milers de persones al centre de Barcelona. Defensem la terra, construïm el futur era el lema unitari d'una mobilització que ha aglutinat no només aquestes tres principals reivindicacions sinó també la impugnació a un mateix "model econòmic i social". Els manifestants s'han acabat concentrant davant del Palau de la Generalitat, tot apuntant al Govern deper cedir davant de les demandes dels sectors polítics i empresarials, i han assenyalat directament, així les formacions que facilitin l'aprovació dels pressupostos, inclososi elsLa marxa ha sortit de la, al centre de la capital catalana, quan passaven dos quarts de set de la tarda. Crits com ara "la terra no està en venda, la terra es defensa", "", "", "anticapitalistes", "no cedirem ni un pam de terra", "no al quart cinturó", "si ens trinxen les contrades, alcem les barricades" o "no juguem, aturem el Hard Rock" -entre molts d'altres- s'han pogut escoltar al llarg de tot el recorregut. Un recorregut que, a la Via Laietana, ha tingut una petita aturada, per aplaudir una pancarta penjada des de dalt d'un edifici donant suport a la mobilització.", han assegurat els convocants durant els parlaments de cloenda. Amb l'objectiu d'"unir forces", tots plegats s'han conjurat per oposar-se alsque "no generen riquesa". "Tan sols porten beneficis als empresaris del totxo, del turisme, del comerç i especuladors immobiliaris", han insistit les entitats convocants. "No tenim aigua, no podem pagar el lloguer ni la llum, no tenim accés a feines dignes, cal que comencem a parlar de sobiranies, cap que plantegem un", han manifestat en els parlaments. En total,s'han sumat a la convocatòria, però presencialment s'ha fet notar l'assistència de membres de, com és el cas de Santa Coloma de Gramenet o del mateix Vallès., portaveu de la Campanya contra el Quart Cinturó, explicava durant la manifestació que la cita s'ha organitzat per visualitzar les "lluites compartides" que en el seu cas tenen un passat ja de. Solé titllava de "" el posicionament del PSC i de Junts, tot i que s'ha mostrat esperançat. "Ho hem aturat durant 30 anys i ho continuarem aturant passi el que passi", raonava.[noticiadiari]2/253388[noticiadiari]En el mateix sentit s'expressaven els membres de la plataforma, que per ara han pogut evitar l'aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic. L'tampoc no és immediata., de la plataforma Zeroport, apuntava que "està tot per decidir, no hi ha res fet" i que, des d'alguns sectors, s'està "intentant portar la política catalana a què doni suport a aquest projecte quan hi ha sectors importants de la societat que s'hi oposen"., però, no serviria "de res" si no se salva també. Així ho pensa, membre de la plataforma Aturem Pla de Ponent, que recordava aquest dissabte que l'àrea és un "cordó umbilical" amb espècies naturals que podria desaparèixer si es tira endavant el projecte de la companyiaI, mentrestant, als extrems de Catalunya també hi ha lluites ecologistes en marxa. La més històrica i coneguda és la que protagonitza la. Matilde Font i una desena de persones de l'entitat s'han trobat amb les clàssiques banderes de color blau durant la marxa per fer sentir el crit: "". I és que si Hard Rock tirés endavant això implicaria unes. "Des de la plataforma estem en contra delal Camp de Tarragona de fa trenta anys, en un primer moment va ser per solidaritat però ara ja tenen plens els aqüífers i el que no s'ha de fer és anar allargant la concessió", detallavadurant la concentració.A la Costa Brava, en canvi, no estan tan acostumats a acollir macroprojectes com ara altres zones del país, però també s'han sumat a la mobilització., explicava que el nou parc eòlic planificat davant de Roses "és a un dels hàbitats amb més biodiversitat de Catalunya". En aquest sentit, es posicionen. En aquest sentit, proposen un "canvi de model" que es plantegi, fins i tot, prioritzar les àrees "ja degradades" i urbanitzades, com per exemple el recorregut de l'i "després fer servir els parcs naturals".A banda dels convocants, també s'hi han pogut veure cartells, banderes i pancartes de la plataforma Aturem el Pla de Ponent, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Ecologistes en Acció, No a la MAT, Associació Naturalista de Girona, GEPEC, Associació per la sostenibilitat ambiental a l'Alta Segarra o l'Anoia, La Segarra diu prou, SOS Baix Llobregat, SOS Costa Brava, així com plataformes contràries als plans de Can Zam, el Prat de Llobregat, així com d'entitats polítiques com ara el Sindicat d'Estudiants, PSUC-Viu i Contracorrent.La CUP i els comuns han fet evident la seva oposició als macroprojectes amb la presència de representants dels seus espais polítics a la manifestació., diputat dels anticapitalistes, ha criticat que el Govern no té "" i que la seva política "és la que marca el". Per això, Pellicer ha advertit que els comuns "" perquè els pressupostos de la Generalitat, que es votaran la setmana que ve al Parlament, "vagin endavant o no". La líder parlamentària dels comuns,, ha clamat contra el "" de projectes com el complex que Hard Rock vol instal·lar al Tarragonès, el perllongament de la carretera B-40 i l'ampliació de l'aeroport del Prat.Abans d'iniciar la protesta, representants de les tres principalshan denunciat, en declaracions a la premsa, el model econòmic i d'ordenació del territori que hi ha darrere d'aquestes iniciatives urbanístiques. El portaveu de la Plataforma Aturem el Quart Cinturó,, ha apuntat que els macroprojectes "actuen com a xantatge ambiental als pressupostos quan no hi tenen a veure", ja que han esdevingut condicions per tal que elaprovi els comptes del Govern. Per això, ha defensat "" que respecti la natura i la biodiversitat.La portaveu de, ha carregat contra la "" dels partits i els polítics amb els "especuladors i grans empresaris", que ha assegurat que són els "únics" a qui beneficien projectes com el Hard Rock, la B-40 i l'ampliació del Prat., de la Plataforma Aturem Hard Rock, ha celebrat la unitat mostrada aquest dissabte contra un model "".L'ampliació del Prat es va descartar - per ordre de la Moncloa davant del desacord a Catalunya - el setembre del 2021, però l'acord pels comptes torna a parlar d'estudiar com incrementar-ne la capacitat. Pel que fa al Hard Rock, el compromís és aprovar el pla urbanístic durant el primer semestre d'enguany. L'últim informe ambiental sobre el projecte va ser negatiu per als interessos del complex . I, pel que fa al Quart Cinturó -la part que hauria d'unir-, el redactat exacte indica que cal acordar un model amb el govern espanyol i que les obres les faci la Generalitat.​L'augment de la capacitat del Prat i el Hard Rock sí que han rebut l'aval més o menys explícit de l'executiu, sempre amb matisos i amb la carta ambiental com a divisa a l'hora de posar en marxa les dues iniciatives, però en el cas de la Ronda Nord el Govern sí que s'hi havia posicionat clarament en contra., això sí, va assumir aquesta contradicció per aprovar els comptes , perquè aquesta era la demanda principal que li feia el PSC en la recta final de les negociacions. Aquest dissabte, a Barcelona, l'oposició als macroprojectes que han condicionat els pressupostos s'ha fet sentir amb força.

