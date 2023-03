Un motorista mor en un xoc frontal amb un vehicle a la C-35 a Fogars de la Selva

Un motorista ha mort aquest dissabte en un accident de trànsit a laa l'altura de, a la comarca de la Selva. Del sinistre n'ha informat el Servei Català del Trànsit. Els. Per causes que s'estan investigant, hi ha hagut un xoc frontal entre una motocicleta i un turisme, que ha provocat la mort del conductor del vehicle de dues rodes.Amb aquesta, ja són 21 les persones que han perdut la vida en accident de trànsit a les carreteres catalanes durant el 2022. A la zona de l'accident s'hi han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i l'helicòpter medicalitzat i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

