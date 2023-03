Una mare demana ajuda a la policia per diferenciar els seus bessons

Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál🤦🏽‍♀️, el premio a la madre del año me gane. — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 2, 2023

"Demà... M'he guanyat el premi a la mare de l'any”, explicava en un fil de piulades a Twitter la Sofia Rodriguez, mare de les criatures.Els nadons, batejats amb els noms de Valentí i Llorenç, van néixer fa poc més de 45 dies i la seva mare, tot i que ho ha intentat de totes les maneres, no els pot distingir perquè. La publicació, desesperada i un punt còmica, de la mare a les xarxes socials, on adjunta fotografies, s'ha fet viral ràpidament. De fet, en un inici li ha estat molt útil, ja que molts usuaris i usuàries han compartit amb ella. Altres internautes, tot sigui dit, s'han limitat a ser espectadors i espectadores de la trama.La Sofia ha continuat explicant que, a hores d'ara, l'ajuda a distingir-los una vacuna que porten, però, així i tot, no sap ben bé quin és quin, quelcom. “A les fotos semblen diferents, però és perquè surten de diversos angles o els dona diferent la llum, en persona són iguals”.La salut dels nens depèn de poder identificar-los. És per això que, finalment, ha decidit donar les gràcies pels trucs d'internet i anar fent via cap a la comissaria de policia, però tampoc ha donat bon resultat. “Aconseguim les empremtes, però no estan registrades al sistema.”, diu en l'última actualització de Twitter.

