Més de vuit anys de presó per agredir la seva dona amb un cable i després violar-la

L'Audiència Provincial d'ha condemnat a penes que sumen vuit anys i sis mesos de presó un home de 33 anys que va violar a la sevadesprés de propinar-li unaperquè ella es va negar a mantenir relacions sexuals amb ell. El processat li va donar "fuetades" amb un cable a l'esquena, la va estirar dels cabells i li va colpejar a la cara, segons recull la sentència a la qual ha tingut accés Europa Press.El tribunal indica que, el, l'acusat es trobava amb la seva parella en un parc pròxim a la platja quan li va proposar mantenir relacions sexuals. Després que ella s'hi negués, ell "va reaccionar violentament i li va clavar un cop de puny al rostre". A continuació, i després d'un "forcejament", va continuar agredint-la a les cames i a l'esquena "amb un cable" i va començar a "estirar-la del cabell". Finalment, li va trencar la roba i la va violarLa sentència també relata que la víctima va anar a un bar "demanant ajuda, molt nerviosa, plorant, en estat de gran ansietat", d'acord amb la declaració dei les imatges gravades per lesde l'establiment en el qual es va refugiar, i precisa que va ser traslladada fins a l'Hospital de Ponent abans d'interposar denúncia.Per tot plegat, l'Audiència Provincial ha imposat a l'agressor la pena de vuit anys de presó per un delicte d'agressió sexual amb l'agreujant de parentiu i uns altres sis mesos de presó com a autor d'un delicte de lesions ja que, segons ha apuntat, lesque presentava "excedien notòriament el que podria ser conseqüència de l'inherent ús de la violència per doblegar la voluntat de la víctima". I ha continuat: "Es tracta de diverses fuetades a l'esquena i a les cames, a banda d'un cop a la cara, i una", precisa la sala en la seva decisió, contra la qual és possible presentar recurs d'apel·lació al Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA)Al marge de la pena privativa de llibertat, la sentència també li prohibeix comunicar-se o aproximar-se a menys de 500 metres de la víctima per un període de 13 anys i li imposaAixí mateix, fixa la responsabilitat civil enper les lesions i pel mal moral ocasionat.

