Deutes en el lloguer, possible motivació del crim de la dona esquarterada en un abocador

Aquest dimecres, unva aparèixer en un abocador de la localitat de Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo). Poc després,. Finalment, aquest dissabte, veïns de la detinguda han apuntat a unaentre ella i la víctima peren el lloguer de l'habitatge.Segons els testimoniatges recollits per Europa Press,del número 64 del carrer Oca, a Carabanchel, on vivia la dona que ha estat arrestada. D'acord amb aquestes mateixes fonts, els familiars de la víctima, a falta de la identificació que conclogui que es correspon amb el cadàver trobat a la província de Toledo, l'haurien trobat a faltar entre el cap de setmana passat i començaments d'aquesta setmana.Precisament el dimecres els agents van acudir als negocis pròxims al portal madrileny per inspeccionar els enregistraments de lesi intentar, així, buscar elements que ajudessin en la investigació. La recerca del cas la porta el Grup V d'Homicidis de la Brigada Provincial de Madrid. Fonts properes a aquest grup han confirmat que entre la detinguda i la víctima existien baralles freqüents.

