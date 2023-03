Sánchez anuncia una nova llei per garantir la paritat al govern espanyol i als consells d'administració

cap premi o reconeixement finançat amb diners públics no podrà ser atorgat per un jurat que no respecti la paritat amb, almenys, un 40% de dones al capdavant. Als col·legis professionals hi haurà d'haver el mateix percentatge de dones a les juntes directives.

Reivindicació de drets

Cuando aprobamos leyes 👉 el PP siempre se opone.



El tiempo ha demostrado que la Ley Voluntaria del Interrupción del Embarazo, es una Ley justa, un derecho de libertad y reconocimiento hacia las mujeres.



El PP no pide perdón.



José Luis Rodríguez Zapatero



#ElGobiernoDeLaGente pic.twitter.com/mEKDqAgzcD — PSOE (@PSOE) March 4, 2023

El president del govern espanyol,, ha anunciat aquest dissabte unaque ha de servir per garantir la igualtat entre homes i dones en els centres de decisió. Què inclourà la normativa? La paritat al consell de ministres i en els consells d'administració, a banda d'incloure les llistes cremallera en la llei electoral. Així ho ha anunciat en un acte del PSOE, en el qual ha considerat que es tracta d'un "pas més enllà" per la igualtat. "És de justícia", ha ressaltat el líder socialista a les portes d'un nou 8-M que es preveu de nou reivindicatiu.Com funcionarà aquesta llei i en què afecta? Les llistes cremallera que s'inclouran en la llei electoral hauran de blindar unaentre homes i dones. En relació als consells d'administració, hi haurà d'haver un 40% de dones en la direcció de qualsevol empresa cotitzada o entitat d'interès públic ambde negoci anual. A banda,Pel que fa als salaris, ha indicat que la classe mitjana ha perdut poder adquisitiu, perquè els sous han pujat uni els preus ho han fet un. Ara es destinen, ha dit, fins a vuit salaris mensuals per pagar la cistella de la compra, de manera que ha demanat compassar els sous amb l'índex de preus al consum (IPC). També ha carregat contra les "receptes neoliberals" en la sortida de les successives crisis dels últims anys, moment en el qual ha aprofitat per criticar, presidenta de la Comunitat de Madrid, o bé la gestió a. "I les dones pateixen més la precarietat laboral que els homes, i la desigualtat salarial", ha insistit. El reforçament de l'estat del benestar, la revalorització de les pensions o la pujada del salari mínim , ha accentuat, són polítiques enteses com a "palanca per aconseguir la igualtat".Abans de Sánchez ha intervingut l'expresident, que ha definit el govern espanyol com el "més feminista del món". "Si Espanya és avui un referent en favor de la igualtat, si Espanya avui exporta drets, és perquè Espanya ha estat una democràcia de dones", ha remarcat Zapatero. Segons ell, qui fonamentalment ha propiciat aquest canvi és el PSOE. Zapatero ha aprofitat per reivindicar els avenços aconseguits sota el seu mandat, com ara el- que el PP, tot i queixar-se, no va revertir en el seu moment- o la llei de terminis de l'avortament, que finalment ha avalat el Tribunal Constitucional (TC ). L'expresident s'ha mostrat convençut, al final de la intervenció, que els socialistes guanyaran les eleccions malgrat el to crispat de la dreta contra el govern espanyol."Sánchez està protegint els més dèbils i és ferm i exigent amb els més poderosos", ha assenyalat Zapatero davant d'un auditori amb la plana major del partit. El líder del PSOE, quan ha pujat al farisol, ha posat de manifest que s'havien hagut de prendre decisions "difícils" durant lai la guerra a, o bé en referència a crisis heredades, com la de Catalunya. "Zapatero sempre m'ha ajudat a superar les tribulacions que em podien fer dubtar", ha assenyalat Sánchez, també en referència a les qüestions territorials. "Moltes gràcies pel teu compromís amb el PSOE", li ha agraït el president del govern espanyol.

