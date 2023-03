Mor als 61 anys l'actor Tom Sizemore, de «Salvem el soldat Ryan»

L'actor estatunidenc, conegut pels seus papers a pel·lícules com Heat o Salvem el Soldat Ryan,la nit d'aquest divendres després de setmanes hospitalitzat en patir un aneurisma cerebral, segons ha confirmat a la cadena CNN el seu portaveu.La notícia de la seva defunció arriba només un dia després que la família difongués unen el qual anunciava que havien de decidir "assumptes relacionats amb el final de la vida" de l'actor, tot això després que els metges reconeguessin que no hi havia més esperança per a la seva vida. "Avui, els metges han informat la família que no hi ha més esperança i. La família ara està decidint què farà, fins al dimecres no es faran noves declaracions", deia l'escrit, recollit per la citada emissora.Sizemore, dei natural de Detroit, va aconseguir l'apogeu de la seva carrera en els anys 90 i 2000 amb rols a Assassins Nats, Dies Estranys i Pearl Harbor. No obstant això, és famosament conegut per interpretar aen la pel·lícula sobre la Segona Guerra Mundial Salvem el Soldat Ryan. A més a més, va serl'any 2000 per a la Millor Actuació d'un actor en una minisèrie o pel·lícula per a televisió pel seu paper en Protecció de Testimonis. Més recentment, va aparèixer en episodis de les sèries de televisió Twin Peaks o Cobra Kai.Sizemore va lluitar durant molt de temps contrai al llarg de la seva carrera es va enfrontar a una lletania de problemes legals. Per exemple, va ser condemnat l'any 2003 per càrrecs dedesprés d'una acusació d'agressió presentada per la seva antiga promesa, Heidi Fleiss.

