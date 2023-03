El surrealista regal de Messi als seus companys de selecció per guanyar el Mundial

Amb la incorporació del trofeu del Mundial a les seves vitrines particulars, Leo Messi va trencar la baralla i es va erigir definitivament en el millor jugador de futbol de la història. Si bé, no va aconseguir la copa més valuosa tot sol. Per això, ha volgut agrair el paper imprescindible dels seus companys, tècnics i integrants de la selecció amb un regal personalitzat per a cadascú, valorat en un total de 210.000 euros.El regal en qüestió: 35 Iphones 14 amb fundes banyades en or amb l'escut del combinat argentí gravat, així com el nom i el dorsal de cadascú. L'empresa encarregada de produir aquests articles de luxe és Idesigngold i el seu CEO, Benjamin Lyons, s'ha desfet en elogis cap a Messi."Ha estat un honor entregar-li els regals a Leo Messi per als seus companys", ha admès. "És un dels nostres clients més fidels i ens va demanar un regal especial que no fos el típic rellotge", ha afegit, abans d'explicar que l'excapità blaugrana va quedar encantat amb la proposta de les fundes de mòbil. Una inversió, en tot cas, que ha valgut la pena.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor