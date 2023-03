Maragall a contracorrent

Avui no et perdis

El passadís

Vist i llegit

L'efemèride

L'aniversari

ens agraden als mitjans. Interessen a molts lectors, permeten fer bullir l'olla en una tertúlia, provoquen reaccions dels afectats i contribueixen a. Els partits grans en fan sovint. Algunes, quan són dolentes, se les guarden per ells i en treuen conclusions per rectificar estratègies o triar a qui adreçar-se.perquè difongui un contingut que sol presentar-se com a exclusiu i que els permet afermar un relat.La majoria dels mitjans expliquen quin partit ha pagat o els ha fet arribar el sondeig com unaque és un mínim exigible. En les darreres setmanes, El Món a Rac1 n'ha difós tres de Barcelona pagades per partits. Primerque afirmava que Xavier Trias anava el primer amb entre 10 i 12 escons. El seguien de prop, els comuns d'Ada Colau. ERC i el PSC la van minimitzar i Jaume Collboni, que el mateix dia que Jordi Basté difonia l'enquesta era a Catalunya Ràdio, deia que no faria el mateix tot i que també en tenia de bones. No va resistir la temptació ia la ràdio del Grup Godó. A la del PSC, Collboni obtenia 10 escons i els seus tres rivals empataven a vuit. No hi havia laque, constantment, busquen Trias i Colau i que sí que alimentava el treball encarregat per Junts.Curiosament (o no)apareixia de nou divendres. Barcelona en Comú filtrava un sondeig encarregat per ells també a Rac1 que els donava 10 regidors i 11 a Trias. L'enquesta tenia la virtut de: ERC es quedava només amb cinc regidors i la CUP fora de l'ajuntament. El missatge implícit era clar: si no vols que torni la dreta, fes "vot útil" pels comuns, que només ells poden guanyar.L'ús que els partits fan d'aquests treballs (el primer de GAPS, el segon de GESOP i el tercer d'IPSOS), que sóndels que paguen malgrat que els marges d'error podrien fer-los intercanviables,. Una altra cosa és Celeste-Tel, que fa un tracking per Barcelona ets tu, la llista de l'advocat Daniel Vosseler . Aquest dissabte li atorgava quatre regidors. Cap altre sondeig d'un partit o un mitjà que no sigui el que ell ha pagat a aquesta empresa li dona opció d'obtenir representació.En qualsevol cas,I n'hi ha una clara i coincident en les dels darrers mesos:i, lògicament i tot que per motius diferents, als altres tres aspirants els va bé. El candidat d'ERC va guanyar fa quatre anys en un context de menys polarització entorn l'alcaldessa i amb Junts a la baixa pel. En aquest mandat, Maragall ha anat fent confiant que seguís el declivi juntaire i que Colau es desgastés més . Comptava jugar-s'ho amb el PSC. Però Artadi va tirar la tovallola en un context d'unes perspectives nefastes: tenia enquestes —aquestes no es van fer públiques, òbviament— que li donaven menys regidors dels cinc actuals. Això va provocar quees trobessin i facilitar el retorn de Trias.I la irrupció de Trias ha tingut unsi visibles en els missatges i les estratègies. Fins i tot en el fet que Sandro Rosell hagi desistit el PDECat s'hagi avingut a reconstruir l'espai convergent . Ha enfortit Junts en ladebilitant a ERC (la d'aquests dos partits és encara la gran frontera electoral a Catalunya),—als comuns ja els ha anat bé—, i ha. Collboni ha renunciat als matisos i s'ha adaptat: va sortir del govern i dimitir de regidor de la majoria, ha dit que no tornarà a ser el número dos de Colau, ha triat com a segona un perfil conservador ), i cada dia ataca l'alcaldessa des de la seva "Barcelona del sí". Lluita amb Trias peli per recollir les, que fa quatre va aconseguir sis regidors.Maragall va guanyar des dels grisos i sense fer grans estirabots, però no en va tenir prou perquè unali barrés el pas. Ara havia previst tornar a fer el mateix. Sap que cometria un error, i que seriaamb el que defensa ERC i ha fet en la seva dilatada carrera i en els darrers anys,, i per això intenta evitar un maniqueisme que debats com el del trencament amb Tel-Aviv accentuen . Més encara després d' haver-li votat els pressupostos a l'alcaldessa a canvi que els comuns corresponguessin amb els últims comptes de Quim Torra, els primers de Jaume Giró i ara amb els del govern en minoria d'Aragonès Ara,al que juguen els comuns, Junts i el PSC. Per trencar la inèrcia i entrar en campanya no només necessita una(encara no se sap qui l'acompanyarà) i no transmetre la sensació de desgavell d'aquesta setmana amb el grup de suport . Li cal, sobretot, plantejarde ciutat. Colau ja té la realitat de la Barcelona actual que haurà acabat moltes obres en campanya, i Trias el, no foragitar el cotxe i vells projectes desenterrats com ara cobrir la Ronda de Dalt Maragall busca com explicar que, amb, podrà gestionar i executar millor algunes de les idees que han compartit amb Colau, com ara més. I té en el discurs independentista de la Barcelona republicana, capital d'Estat i defensora del català i d'un model econòmic que no la desnaturalitzi — que Trias no preveu perquè no vol incomodar els que busquen ordre i creixement — una ocasió.Trias agrada, però(d'aquí que amagui la marca) i la gestió de la sentència del cas Borràs, sigui quina sigui, pot ser una nosa. El PSC està en bon moment, però. Maragall està ben valorat i ERC amb bones perspectives malgrat les dificultats per fer avançar l'agenda del diàleg . Però si el candidat republicà no entra a la campanya, i això a vegades vol dir també, quedarà ràpidament despenjat i, de retruc, potfora de Barcelona. Entrevista a Oswald Aulèstia: «No em sento orgullós del falsificador, és un fantasma» ; per Anna Mira. Crònica adulta d'un dia al zoo ; per Pau Cusí. Altres Barcelones: Els vestigis del Parc d'Atraccions de Montjuïc a l'Empordà ; per Dani Cortijo. Entrevista a Oswald Aulèstia: «No em sento orgullós del falsificador, és un fantasma» ; per Anna Mira. Crònica adulta d'un dia al zoo ; per Pau Cusí. Altres Barcelones: Els vestigis del Parc d’Atraccions de Montjuïc a l’Empordà ; per Dani Cortijo.Els PDECat està a l'espera de tancar una coalició amb Junts a Barcelona. Xavier Trias n'és ferm partidari, però l'aparell del partit té més dubtes perquè sap que si ho fa a Barcelona ho haurà de fer a altres municipis. Però el sotabosc de les dues formacions intenta animar la suma perquè quedar primer és important i no es pot menysprear res. És el cas del Fòrum Demòcrata, les joventuts que el PDECat va constituir després que la JNC, la històrica branca juvenil de CDC, optés per arrenglerar-se amb Junts.i els seus problemes. Hi va convidar la metgessa Elvira Bisbe i la diputada de Junts i destacada dirigent de Demòcrates Assumpció Laïlla., el cap de llista de Junts per Barcelona i que feia de metge pediatra abans d'entrar en política a principis dels vuitanta.Ciutat Maragda és el programa de llibres de Catalunya Ràdio. S'emet cada dissabte sota la direcció dei aquesta setmana van dedicar l'espai a "Janet Malcolm i el periodisme literari" arran de la traducció al català del llibre El periodista i l'assassí , una referència sobre l'exercici de la professió i els seus límits ètics. Van parlar de la periodista de The New Yorker però també de Gay Talese i altres figures. És possible que la intel·ligència artificial acabi substituint els humans en la redacció de textos més previsibles i anodins o de prospectes dels medicaments, però ho tindrà més difícil amb el periodisme ben escrit i talentós, que interpel·la i que té intenció. Al programa també van participar Anna Balbona, Jordi Puntí i Adolf Beltran. Em quedo amb el que van comentar sobre Joan Didion i l'habilitat per escriure un destacat a Vogue.El futbol, procedent d'Anglaterra, es va introduir a l'Estat a finals del segle XIX. El Barça es va fundar el 29 de novembre de 1899. Dos anys i mig després, el 6 de març de 1902, avui fa 121 anys, es va constituir oficialment el. Els fundadors i primers presidents, paradoxalment, van ser dos germans catalans —Joan i Carles Padrós—, de Barcelona i establerts a la capital espanyola. La primera junta va establir l'uniforme: samarreta i pantalons blancs, mitges i gorra blaves, i una banda morada a l'escut. Dos mesos després de la seva fundació va debutar en competició i va derrotar per 3-1 el que seria l'etern rival, el Barça, en la primera edició de la Copa del Rei. El club té un palmarès impressionant, amb 14 Copes d'Europa. Aquí expliquen, de manera edulcorada, la seva història.

No ens movem del món del futbol perquè un 6 de març de 1959 naixia a Alcoi, al País Valencià, Francisco José Carrasco Hidalgo, conegut com el Lobo Carrasco. Va debutar al primer equip del Barça el 1979 i s'hi va estar fins al 1989, quan va passar al Sochaux francès. Carrasco va ser una icona del Barça dels 80, que va guanyar una Lliga i protagonitzar grans moments per la història de club com els fitxatges de Maradona i Schuster com a jugadors i de Cruyff com a entrenador. Per a la història del Barça quedarà la seva imatge el 1979 aguantant la pilota al córner gairebé tres minuts a la final de la Recopa a Basilea contra el Fortuna de Düsseldorf i també una imatge més lletja, la del motí de l'Hespèria de 1988, quan els jugadors es van rebel·lar contra la directiva de Josep Lluís Núñez per temes econòmics. Va ser l'argument per fer net. Actualment fa de comentarista.

