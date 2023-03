L'expresident del València Pedro Cortés, condemnat per abusar sexualment d'un menor del planter

El president delentre el 1997 i el 2001 i exdelegat de la selecció espanyola de futbol absoluta,, ha estat condemnat a un any i deu mesos de presó per, futbolista del planter. A més, haurà d'indemnitzar la víctima amb 6.000 euros i no podrà apropar-s'hi a menys de 200 metres durant dos anys.Així ho ha determinat el Jutjat de lo Penal número 3 de València aquest divendres, amb què conclou el procés judicial iniciat l'octubre de 2021. Cortés ha admès ser l'autor d'unscap al menor, però ha negat, com assegura el denunciant.Segons l'escrit presentat del jutge, Cortés va convidar el menor a menjar amb la seva família en un restaurant de València, quan li va xiuxiuejar a l'oïda: "". A continuació, el va portar a la ciutat esportiva de, on residia, i li va fer un massatge suggerent i va arribar a tocar-li els genitals.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor