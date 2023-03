Baralla amb armes blanques a la plaça de Barcelona on es va produir un tiroteig fa una setmana

El Pou de la Figuera a Ciutat Vella, s'ha convertit en l'escenari de les baralles amb armes a Barcelona. Aquest divendres, cap a un quart de dues del migdia, un home ha resultat ferit per una ganivetada, segons han explicat els Mossos d'Esquadra. Tot, només una setmana després que s'hi produís un tiroteig amb dos ferits.



Una patrulla que voltava per la zona ha sentit la baralla, s'hi ha adreçat ràpidament i, en veure els agents, les persones que en formaven part han marxat corrents. Ha estat aleshores quan els policies han vist l'individu ferit, que ha hagut de ser traslladat a l'hospital. Hi ha una investigació oberta i de moment no hi ha detinguts.

Amb aquesta, ja són dues les investigacions obertes per fets succeïts en aquesta plaça al centre de la ciutat comtal. Els Mossos d'Esquadra i laja coneixen bé la zona i els propietaris dels locals estan acostumats a conviure amb aquests esdeveniments.