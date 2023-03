El full de ruta de Ciutadans: està esgotat el «discurs del 2017»?

Un no rotund a Vox: "El partit de les classes mitjanes"



Arrimadas, "desapareguda"



Cs a Catalunya busca ubicació

"Ciutadans viu ancorat i amb el". Les paraules del ministre de la Presidència,, eren una resposta a una intervenció d'al Congrés el 14 de desembre passat. La dirigent unionista acabava de fer un discurs en què insistia en la política de pactes de. Bolaños va qualificar les paraules d'Arrimadas de "discurs del 2017".Les paraules de Bolaños apuntaven a la línia de flotació del que fins ara ha estat el missatge llançat per Ciutadans. Unque en aquests moments molts dirigents de la formació consideren a aquestes alçades, segons expliquen fonts del partit a. La nova cúpula de Ciutadans sorgida de les primàries internes del 12 de gener ha començat a donar un gir. L'equip que liderenera l'opció oficialista, amb el suport d'Arrimadas, enfront la llista que encapçalava el portaveu al Congrés,, però després de l'elecció interna, Guasp i Vázquez han escenificat un intent de deixar enrere el "discurs del 2017".Un primer senyal d'inflexió s'ha produït en el moment de debatre en la cúpula de Ciutadans l'actitud davant la. Tot indicava que la posició del partit podria ser l'abstenció. Sent Arrimadas presidenta de Ciutadans, la seva obsessió era evitar desmarcar-se del PP en cap assumpte important. Ija ha deixat clar que els populars s'abstindran.Però la direcció de Guasp i Vázquez ha optat pela la candidatura de l'economistaque abandera Vox. Els darrers dies, es repeteix des de la formació taronja la voluntat d'aparèixer com "el partit de les classes mitjanes". Una manera d'incidir en els aspectes més econòmics del seu programa. La decisió de rebutjar la moció difícilment deu ser compartida per l'entorn d'Arrimadas, on un diputat com-fidel a l'exlíder- és considerat més proper a Vox que no pas a la resta del seu grup al Congrés.S'han produït moviments interns aquestes setmanes. El tàndem Guasp-Vázquez vol evitar cap conflicte amb el grup al Congrés, on 7 dels 9 diputats estan alineats amb Edmundo Bal. Fonts de Cs apunten que la direcció té cura de les relacions amb Bal, qui aquest dilluns va protagonitzar la compareixença informativa del grup, malgrat que Arrimadas es trobava a Madrid. Unenvers el portaveu i dirigent crític.La diputada amb prou feines ha tret el cap pels principals actes de la formació aquesta setmana, en què Ciutadans ha estat amfitrió de la plana major de, l'organització liberal que lidera el president francès,, i amb què Cs hi està vinculat. Arrimadas tampoc va participar en la sessió de la Comissió d'Afers Constitucionals de divendres passat al Congrés. El seu perfil no pot ser mésSi hi ha un lloc on un possible gir discursiu del partit pot agafar l'organització amb el pas canviat és a Catalunya, on la formació continua en mans de, que sempre ha estat un suport d'Arrimadas. Tant Carrizosa com Anna Grau, candidata a l'alcaldia de Barcelona, han escenificat aquests diespersonal amb Guasp, que va assistir a la fira del Mobile a Barcelona. Des de la direcció catalana s'insisteix en què no hi ha cap tensió amb la nova direcció i que aquesta els ha donat màniga ampla per decidir la seva. Però, en aquest cas, el més difícil serà estar en situació de pactar.De moment, el partit a Catalunya està elaborant el que són les línies centrals del seu discurs municipal, especialment a Barcelona, on Anna Grau subratllarà les seves diferències amb la resta de forces constitucionalistes, marcant també el perfil més propi, en línia al que vol l'equip de Patricia Guasp. Mobilitzar l'exvotant taronja que ara sembla refugiat en l'abstenció o que pot tornar al PSC és la tasca principal. Però no li serà fàcil a Ciutadans oblidar-se de les velles banderes que li són consubstancials. Aquest divendres, sortia a defensar la infermera de la Vall d'Hebron que va criticar el requisit del català a les oposicions. Cs ha anunciat possiblescontra aquest requisit.

