Comencen les restriccions per als grups turístics a Ciutat Vella

Des de l'1 de març,circulen pels espais més concorreguts deper verificar que els guies turístics compleixen el que estableix el decret definitiu que ordena elsamb finalitat turística al districte. L’objectiu de la mesura, en vigor fins a finals d’estiu, és mantenir l’equilibri entre l’activitat econòmica i la vida del veïnat.El decret estableix que els grups no poden ser de més de, que els guiesper a les explicacions –per fomentar l’ús d’audioguies en tots els barris- i quede grups establerts en algunes places i carrers del districte, especialment en les que tenen una gran afluència de persones.La funció dels agents, que treballen per parelles en torns de matí i de tarda tots els dies de la setmana, és en primera instància,els i les guies sobre el contingut del decret i, en segona instància,Serà el cos policial qui expedirà lesen el mateix lloc si troba guies acompanyantpermès en els espais següents:(màxim 8 grups)(màxim 8 grups)i (màxim 5 grups)(situant-se a les vores, màxim 3 grups)(màxim 3 grups)(màxim 3 grups)(màxim 3 grups)(màxim 2 grups)(màxim 2 grups)/ placeta de Manuel Ribé i entorns (màxim 2 grups)(màxim 1 grup)(plaça de Lluís Millet, màxim 1 grup)L’incompliment es pot sancionar amb una, i pot arribar a 3.000 euros per reincidència.

