Tallers d'educació canina gratuïts a Barcelona per afavorir una tinença responsable

Calendari dels tallers d’educació canina

Mesures per a una tinença responsable

AMB EL SUPORT DE

es calcula que hi viuen uns, que tenen 116 àrees d’esbarjo i espais reservats per al lleure. Un acord amb el centre d’estudis especialitzat CIM preveu impartir un ten cada districte per fomentar el benestar dels animals i un bon comportament per afavorir una c. El primer taller es va impartir el passat dimecres 1 de març a la plaça del Raspall de Gràcia.Els tallers d’educació canina consisteixen en unaa càrrec de dos instructors, amb un màxim de. També hi participen alumnes que estudien el Curs d’educador caní del centre especialitzat CIM. Durant l’activitat, es donen eines peri ensenyar-los a escoltar. Per participar-hi cal inscripció prèvia en aquest enllaç : plaça del Raspall, al districte de: Barceloneta, al districte de: jardins de Màlaga, al districte de: jardins de Bacardí, al districte de les: jardins del Camp de Sarrià, al districte de: Can Dragó, al districte de: parc de l’Estació del Nord, al districte de l’: jardins d’Hiroshima o jardins del Baix Guinardó, al districte d’: parc de la Pegaso, al districte de: plaça de les Heroïnes de Girona, al districte deEls tallers d’educació canina s’afegeixen aper afavorir una tinença responsable i un espai públic més amable amb els animals. Enguany s’implementaran també les zones d’usos compartits.

