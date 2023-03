Triomf sense aturador o morir d'èxit: té sostre la Kings League de Piqué, Ibai i companyia?

Del Camp Nou als pròxims projectes

Prince Cup i cap al Brasil

El calendari de la Prince Cup Foto: Kings League

Posar en dubte el triomf del format de la Kings League és un error de proporcions majúscules. Negar la major és negar l'evidència. Xifres d'audiència de rècord, participants de renom, una comunitat sencera digital que hi està bolcada completament, xarxes socials bullint cada jornada i una continuïtat guanyadora durant la setmana amb els diferents programes de resum que es realitzen a plató entre els presidents de la competició. El creador de contingut, entrevistat pera La Fábrica, va apuntar una altra de les claus del triomf de la Kings League: la frase maleïda deEl president de la Lliga, preguntat per la creació de la competició d'streamers i per la implicació de Gerard Piqué, va fer ús de tota la mala bava que li quedava a la boca i va. Huedo ressaltava un fet: Tebas va donar ales a l'organització, a la comunitat i a Piqué, a més d'aportar-los contingut durant setmanes. El format ja havia funcionat (amb grans audiències) des de la seva estrena l'1 de gener, però l'empenta de Tebas va donar peu a la participació del Kun Agüero "i el circ de la Kings".Ara bé, esclaus de l'èpica, la Kings League, i Piqué com a principal responsable del format, han premut l'accelerador per crear contingut nou cada setmana. Perquè al final, només pel soroll i pel fum, la Kings arrasa a la plataforma i les xarxes. Els resultats de les seves grans novetats, però, no fan tanta patxoca.(10 segons després de tant rebombori, que va acabar desapareixent l'endemà) i Ronaldinho no va fer absolutament res destacat sobre de la gespa del. La festa, la comunitat i les ganes de passar-ho bé, però, sempre hi van ser presents. Ara, el principal objectiu i escenari és el Camp Nou.Projectes, projectes i més projectes. Els espectadors i els equips de la Kings League només tenen al cap jugar en un dels millors escenaris futbolístics de tot el planeta: el Camp Nou. Des de l'entrada depel plató de la competició per anunciar que la fase final de la, tothom té les mirades posades en la gespa de l'estadi blaugrana. Ara bé, aquest és el projecte a curt termini. L'empresa prepara una bateria de competicions noves (que impliquen nous protagonistes, participants, jugadors, patrocinadors, espais...) que ampliaran la marca a horitzons inhòspits.El que destaca, però, és quede la Kings League. Ni tan sols la fase regular. El ritme de Twitch sol ser frenètic, en la presentació d'esdeveniments i en la col·laboració entre streamers per generar xarxa i complicitat, però la competició de Piqué ha assolit velocitats inesperades. Setmana rere setmana es presentaven nous productes, patrocinis, "bombes", fitxatges... Si et perds un capítol, perds el ritme. Si no ho veus a la xarxa, et trobaràs un munt de canvis en la següent jornada. Fins i tot els mateixos presidents dels clubs de la Kings van recriminar a Piqué si calia que cada setmana s'incloguessinEl show és el show, és el lema que plana per sobre de tot el que comporta la Kings. Un cas clar és el de la Queens League , la competició femenina de futbol, que ja té patrocinador principal (), un bon grapat de noves presidentes i un calendari que compartirà amb la Kings. I no hem acabat encara la fase regular. Era una petició molt demanada a les xarxes, donades les circumstàncies de la gran presència masculina de la lliga i la mínima representació femenina (només la mexicana Rivers era presidenta i, evidentment, cap jugadora). Ara bé, els projectes no acaben aquí.Piqué, un dels nens que va participar i triomfar en l'antic torneig de, vol rescatar l'esperit d'aquella competició, i per això va anunciar (els agraden molt, els anuncis, a la Kings)que se celebrarà a l'estiu. No se sap encara on es disputarà, però sí quan: estiu (agost) i hivern (desembre). De dijous a diumenge. Com va sorgir aquest tema? Doncs parlant i discutint sobre el de laÉs un escenari on els brainstorming prenen més forma que mai.Però és que la festa no acaba aquí. L'entrada de Ronaldinho només va ser l'excusa per exportar internacionalment la marca de la Kings League. La seva presència -estat físic al marge-, segons les paraules de Piqué. No hi ha encara un projecte ferm, però Ronaldinho serà president d'un dels equips brasilers que formaran la nova competició. Com es pot comprovar: setmana rere setmana, novetats sucoses, ampliació de la marca, trencant el seu propi sostre.És un ritme frenètic,Cap altra gran organitzadora d'esdeveniments a la plataforma té aquesta capacitat per innovar, per aportar coses noves, per crear contingut dia rere dia en diferents espais i xarxes socials.els esdeveniments i reclama sempre una permanent renovació. Això pot jugar molt en contra de la Kings League o ser el veritable revulsiu d'un format pioner que pot seguir fent història a Twitch i a Internet.El públic és exigent i, de moment, compromès. Les expectatives són molt altes, però les mirades són reticents a l'hora de veure tants projectes a la vegada amb tantes marques sobre la taula.Funcionarà en audiència la? I la? Hi haurà més lligues Kings arreu del planeta? L'objectiu clar, però, és omplir el Camp Nou. A partir de llavors, la Kings League podrà triomfar sense aturador o morir del seu propi èxit.

