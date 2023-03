La comissió que investiga Pegasus a Europa es reunirà amb diputats catalans a Madrid

Una delegació de diputats catalans es reunirà amb representants de la comissió del Parlament Europeu que investiga Pegasus a Madrid. L'objectiu de la trobada és fer arribar als eurodiputats el cas del Catalangate. La iniciativa és obra de la vicepresidenta en funcions de presidenta de la cambra,, que el passat 28 de novembre va enviar una carta a la presidenta del Parlament Europeu,, mostrant el seu interès per reunir-se, aprofitant la missió que farà la delegació d'eurodiputats europeus a Madrid en el marc de la investigació sobre Pegasus.Aquest mateix dijous el president de la comissió Pegasus Europea,, ha enviat una carta a Vergés, a la qual ha tingut accés Nació, confirmant la trobada. Els eurodiputats seran a Madrid entre el 20 i el 21 de març, i proposen reunir-se amb els parlamentaris catalans el. "Els membres de la delegació estaran encantats de reunir-se amb els membres del comitè de Pegasus del Parlament català", escriu Leaners en la missiva. El lloc de trobada proposat és l'oficina d'enllaç del Parlament Europeu de Madrid.La carta de Leaners arriba en la mateixa setmana que el Parlament català ha celebrat laen el marc de la comissió que investiga el Catalangate. Estaven citats el president del govern espanyol,. També diversos ministres com Yolanda Díaz o Fernando Grande-Marlaska, però cap membre de l'equip ha fet acte de presència, plantant d'aquesta manera als diputats catalans. Només hi ha assistit l'exsíndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó. Les absències han estat àmpliament criticades per membres d'ERC, Junts i CUP.

