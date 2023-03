Acció Climàtica vol incidir en la subhasta de l'eòlica marina a la Costa Brava

Una quart part de l'àrea inicial

El govern espanyol va aprovar aquesta setmana els plans d'ordenació de l'espai marítim (POEM) que confirmen elcom l'únic punt de Catalunya apte per a l'. Ara, el següent pas és que l'Estat convoqui una subhasta on les empreses puguin presentar els seus projectes – fins ara n'hi ha sis sobre la taula -. El Govern no té competència en aquesta qüestió, però vol incidir en les condicions d'aquest concurs públic. Ho ha assegurat aquest divendres la conselleraen una reunió amb els municipis de l'Empordà afectats.La consellera d'Acció Climàtica s'ha reunit amb els alcaldes de: Roses, l'Escala, Cadaqués, Sant Pere Pescador, Castelló d'Empúries, Pals, Torroella de Montgrí i Begur. Els ha recordat que la proposta inicial del POEM era de. En aquest sentit, ha assegurat que la Generalitat jugarà un paper “determinant” en la subhasta. Fonts d'Acció Climàtica aclareixen aque treballaran per tal que les condicions del concurs públic siguin les més favorables al territori.Teresa Jordà també ha defensat la proposta de parc eòlic experimental que impulsa el Govern com a eina per estudiar-ne els efectes abans no s'instal·lin els molins. La previsió és que aquest projecte estigui en marxa entre eli no ha de passar per la subhastat de l'Estat. En canvi, el parc eòlic comercial, segons les previsions és optimistes del sector.“Aquí vull recalcar que el Govern l'any 2020 va realitzar diverses aportacions i fruit d'això en surt el dibuix que hi ha sobre la taula”, ha assegurat la consellera des de. “Ja vam advertir la ministra que volíem jugar un paper determinant al territori”, ha dit. En aquest sentit, ha emplaçat els municipis a una nova reunió per definir l'estratègia.D'altra banda, ha defensat el projecte de plataforma d'assaig anunciada fa uns dies i que es canalitza a través de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC). Jordà ha explicat que s'han presentat a una convocatòria estatal per aconseguir finançament però que, si no n'obtenen, la faran igualment.Per la seva banda, l'alcalde de Sant Pere Pescador i portaveu dels alcaldes afectats,, ha admès que els municipis de la badia de Roses estan preocupats pels efectes que poden tenir aquestes infraestructures en el medi i els ecosistemes empordanesos.En aquest sentit, ha celebrat que la proposta final hagi reduït significativament la proposta inicial –de 1.000 quilòmetres quadrats a 250- i sobre el projecte que impulsa el Govern, Badosa ha dit que ho valoren com una eina per aconseguir informació i veure'n els efectes. “En el cas pitjor que sortissin impactes, entendríem que es pogués incidir en la licitació que ha de fer el ministeri de Transició Ecològica”, ha afegit.Mentre a l'interior de l'Ajuntament els alcaldes i la consellera es reunien, a fora unade la plataforma contrària als parcs eòlics marins es manifestaven. A la sortida, Jordà si ha acostat i hi ha intercanviat posicions.

