Més enllà de les novetats tecnològiques que ocupen titulars i dels diners que deixa a Barcelona i el seu entorn , eltambé té un costat fosc, el de lesdels treballadors contractats temporalment. Així ho denuncien des de fa temps les forces sindicals, com, que sosté que en aquest tipus d'esdeveniments és habitual la contractació de joves per cobrir feines de suport i promoció, per la via d’agències d'hostesses.ha documentat amb testimonis -volgudament anònims- aquest desemparament laboral de moltescontractades pels dies del certament."És una manera ràpida i fàcil de guanyar diners", explica la, de 21 anys i estudiant universitària, una de lesconsultades per aquest diari. La frase serveix per il·lustrar perquè accedeix a la feina tot i saber que el respecte a les condicions laborals no és òptim. Redunda en aquesta idea, secretari general de federació de serveis de CCOO, que assegura que "és difícil organitzar sindicalment o garantir els drets laborals de jornades laborals que duren dies". El sindicalista comenta la situació desfavorable que pateixen el personal de suport, hostesses i promotors en aquestes fires: "La gestió del temps de descans és un tema conflictiu en el conveni laboral al qual estan acollits les hostesses i necessitaria una actualització urgent". La falta d'actualització es deu, segons González, a l'absència d'una contrapart patronal per negociar-lo. Violar elentreés una pràctica "habitual en aquests esdeveniments". "Nosaltres animem el personal a denunciar-ho", explica.Laha treballat com a personal de suport per l'durant cinc dies -si s'hi inclou el dia de formació que va rebre- pel. La seva funció consistia a donar la benvinguda als assistents fora l’edifici del certamen. La feina de personal de suport és la pitjor remunerada dins del conveni (8 euros l’hora nets), comparant-la amb la funció d’hostessa i la de promotor. Aquestahavia treballat prèviament per aquesta companyia en altres esdeveniments, perquè és una forma d'obtenir ingressos ràpids mentre estudia. Ella i altres prefereixen l'anonimat. "El dia que ens van fer la formació ens van dir que no podíem parlar amb la premsa si no volíem ser acomiadades", explica.Els treballadors no signen el contracte fins que acaben la feina. Per això, lava estar a punt de quedar-se sense feina en aquesta edició del congrés, ja que el primer dia es va abstenir peri el seu responsable la va advertir: "". La jove comenta que en aquestes agències hi ha molts treballadors i es troba un substitut ràpid. I com més disponibilitat es tingui, més opcions hi haurà de ser contractat. "Això comporta que molts estudiants faltin a classe per poder fer el màxim d’hores i, per tant, guanyar com més diners millor", justifica. La Tina destaca que per cada 6 hores de feina tenia dret a un descans de deu minuts, però qualsevol altra pausa per beure aigua o anar al lavabo "estava mal vista".La(21 anys) i la(21 anys), dues treballadores més de l’agència TAIS S.L. durant el congrés, van accedir a la feina -servir cafès i demanar acreditacions- pel mateix motiu que la seva companya. La Marta, però, havia treballat anteriorment per ells a Bridal Fashion Week i Expoquimia, entre d’altres cites. La Sara va treballar 60 hores en total: 14 hores seguides durant quatre dies de. Això no permetia el descans de 12 hores entre jornades, tal com estipula la llei. En canvi, la Marta va treballar de 8.30 hores del matí a les 7 de la tarda els primers tres dies, i de les 8 del matí a 4 de la tarda el quart. Un total de 39 hores i mitja en quatre dies.Malgrat les condicions laborals descrites, tant la Sara com la Marta van acceptar la feina perquè en un període curt de temps els ha permès guanyar diners peralgunes. "El problema és que no rebrem els diners fins d'aquí a un mes", comenta la Marta. Segons el relat d'aquesta universitària, el perfil de treballador és una noia d'entre 18 i 23 anys que estudia i pertany a una família de classe benestant.Consultades per aquest diari, l’agència TAIS S.L. sosté que segueix "el conveni d’hostesses" i que, per tant, no incompleixen cap dret laboral. Encara que l'article 15 del conveni estipula que s'ha de respectar "absolutament el descans diari". L'empresa ha apuntat aque les llargues jornades "són una cosa puntual per esdeveniments d’aquestes dimensions". Al seu torn,no tenia constància que s’haguessin vulnerat drets de treballadors durant la celebració del

