Els migrants defensen el requisit del català però els arribats de la resta de l'Estat, no

La polèmica arran d'un vídeo viral d'una infermera de la Vall d'Hebron en què criticava la necessitat d'aprendre català ha fet actuar el Departament de Salut. Ara bé, més enllà de les formes d'aquesta sanitària, és la seva opinió realment tan marginal? En realitat no, o almenys no per a la gent provinent de la resta de l'Estat.el requisit de la llengua per treballar a l'administració pública i, si es tenen en compte els nascuts a Catalunya, ho avalen tres de cada quatre. Tot i això, el percentatge, menys que el 48% que ho rebutja. En canvi, quasi el 60% delsarribats de l'estranger veuen bé l'exigència.Es tracta de dades de l'enquesta metodològica i d'actituds sociopolítiques 2021 del, elaborada el desembre de 2021 i feta pública fa poc més d'un any . En ella, es preguntava pel grau d'acord en diferents mesures per promoure el català i el requisit de conèixer-lo per treballar a l'administració era una de les que tenia més suports, dels dos terços d'enquestats, per tan sols un 26% en contra, a nivells similars a lao les campanyes de promoció. Més d'un 60% també defensavaen català i una mica més del 50% fixaria una quota mínima en aquesta llengua per a sèries i pel·licules de plataformes comMés enllà del lloc de naixement, altres variables també condicionen el posicionament sobre el requisit del català per a l'administració. Un 89% dels que van tenir-lo com a, per exemple, el defensen, percentatge que cau fins al 54% en el cas dels que van tenir el castellà. Entre els que van créixer amb el català i el castellà a casa, el nivell de suport puja fins al 70% i curiosament aquells que citen, un 82% avala la mesura. Una mica més de la meitat d'aquests darrers són persones provinents de l'estranger, cosa que apunta a que segurament els migrants no arribats de països hispanoamericans encara veuen millor la necessitat de conèixer el català, tot i que la mostra es massa reduïda per certificar-ho.En relació a altres variables, el nivell de suport al requisit del català és-si no es diferencia entre els que hi estan totalment o més aviat d'acord-, però, en canvi, l'aval. Així i tot, en la més jove se situa en un contundent 60%. Lògicament, la diferència també és notable entre els. Més del 90% de votants d'i ladefensen l'exigència, així com el 80% dels dels, mentre que, en els del, el percentatge cau fins al 53%, els delestan dividits i, per contra, els dehi estan molt majoritàriament en contra.Finalment, latambé sembla força determinant en aquesta qüestió. Com més a l'esquerra se situen els enquestats, més suports suma l'exigència del català, arribant ali al 80% en els de centre esquerra. És igualment molt majoritari l'aval en els de centre (63%), però en els de centre dreta ja cau lleugerament per sota del 50% ihi estan a favor.

