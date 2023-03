Angela Dobrowolski volia atacar persones que la van acusar d'intentar matar Mainat

Elsd'Esquadra van detenir dimecres a la tarda Angela Dobrowolski , exdona de, per haver fet explotar el replà d'un bloc de pisos al barri de la Font de la Guatlla, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. Aquest divendres, però, El Periódico ha informat que l'atac no va ser casual. Dobrowolski va seleccionar l'habitatge de diverses persones que han comparegut als mitjans assegurant que va intentar assassinar Mainat.Concretament, l'objectiu eren Gabriel, suposat examant de, la parella d'aquest. Ambdós han aparegut a la televisió parlant del "" des d'un punt de vista crític amb l'aleshores acusada. De fet, Gabriel es trobava a l'interior del domicili en el moment dels fets, pel qual els Mossos treballen amb aquesta hipòtesi. Els Mossos i la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) van localitzar una garrafa d’aigua de cinc litres que estava parcialment desfeta peri van comprovar com tot el replà estava ple d’un líquid transparent.Dobrowolski els havia intimidat en altres ocasions. A més a més,a la finestra del pis, participat en el llançament d'un líquid tòxic i trencat els vidres de la porta de l'entrada del bloc. Després de prendre declaració als testimonis i gràcies a les imatges dede la finca i d'altres ubicades prop del lloc dels fets, els agents van poder identificar-la, que després de provocar l'explosió va fugir ràpidament.Els agents van escorcollar el seu domicili i van trobar la roba i complements utilitzats per cometre els fets: una arma curta detonadora, una altra d'aire comprimit, productes químics compatibles amb els quals va fer servir per fabricar l'explosiu (salfumant, alcohol de cremar i paper d'alumini), una garrafa de combustible, un ordinador portàtil, una tauleta i un telèfon mòbil. Dobrowolski va ser detinguda pelsde fabricació, tràfic i dipòsit d’armes i explosius, assetjament, amenaces i danys.

