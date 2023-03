«Eufòria» revela l'última incògnita de la segona edició: així queda el jurat

Després de dies d'incertesa ja se sap qui serà el tercer integrant del jurat de la segona edició d' Lildami , que ja van ser els encarregats de valorar els cantants de la primera temporada, se'ls hi unirà. L'actriu i cantant va ser coach d'interpretació en aquesta primera edició i ara rellevarà l'actoren un altre paper crucial deldeLa primera gala del concurs serà aquest divendres a partir de les 22.05 hores, quan els 16 aspirants sortits delfaran el seu debut aen directe. El funcionament setmanal serà el mateix que en la primera edició: els concursants hauran de preparar a cada gala una cançó com aa més de preparar lesd'alguns dels temes dels companys.D'aquest primer programa també se'n coneix ja quatre cançons que s'interpretaran:de Miley Cyrus,de The Tyets,d'Elvis Presley odeGuns N' Roses. Un cop els cantants hagin interpretat tots els números rebran les valoracions del jurat, que decidirà les dues persones que se'n van a la zona de perill i les dues persones que se salven.D'aquesta manera, al final de la gala el jurat haurà col·locat vuit concursants a la zona de perill. Però potser no en són els únics., des del, decidiran si afegeixen algun altre aspirant a la zona de perill, o no. Després, la resta de coaches tindran el privilegi de treure alguns concursants de la zona de perill fins que hi quedin sis aspirants.I a partir d'aquí, aquests sis concursants seran els que es posaran en mans de l', que serà l'encarregada de decidir, a través de les, els dos concursants que han de continuar a Eufòria. Malauradament, els quatre menys votats hauran d'abandonar la seva aventura musical i ja només quedaran 12 finalistes, que seran eliminats d'un en un a cada gala per acabar dirimint qui agafarà el relleu de

