Viatge per la ciutat oculta

Uns trets al Palau de la Generalitat

Un búnquer al consolat soviètic

Sabíeu que a Vallcarca hi ha unaamb les seves característiques icones que és utilitzada per la comunitat ortodoxa que viu a Catalunya? O que en una de les torres de la catedral hi ha esculpit un-dels trenta que es poden trobar al recinte- que ha donat lloc a diverses teories sobre la seva presència? O que hi ha un carrer a Ciutat Vella, de nom, que és ben atapeït de símbols esotèrics, record d'un bruixot que hi va viure a l'edat mitjana? O que al bell mig de las'hi amaga un llac amb la silueta de l'illa de Menorca, d'on era fill l'arquitecteBarcelona és una ciutat plena de racons ignots i secrets. L'escriptor i periodistafa anys que ressegueix aquesta ciutat màgica, des que seguia com a professional de la informació l'actualitat municipal. Actualment és director de comunicació de la Diputació de Barcelona. Casinos acaba de publicar la quarta entrega de Barcelona Secreta (Viena edicions) , on redescobreix 60 espais de la ciutat, amb informació que contextualitza aquests espais i un bon aparell fotogràfic.Molts dels secrets que Casinos assenyala en el seu llibre estan ende la ciutat. D'altres, en canvi, són fàcils de detectar però ens són desconeguts per simple ignorància de la ciutat. L'autor l'ha recorreguda a consciència, però tot indica que ell també l'ha anat redescobrint a mesura que ha anat sumant llibres de la sèrie.A Barcelona també són visibles moltes petjades de la història tràgica i recent. La Guerra Civil hi és ben present. Sovint, de manera poc coneguda malgrat que estiguin en llocs ben públics. És el cas de la marca dels trets que van deixar elsen el Palau de la Generalitat. Casinos ho explica: l'enfrontament entre la CNT i la FAI, d'una banda, amb les forces de l'ordre de la República -que tenien el suport del PSUC- va suposar una mena de guerra dins de la guerra. El 4 de maig, gent armada de la FAI va atacar l'edifici i encara avui lessón evidents en la façana posterior del Palau a les cantonades del carrer de Sant Sever amb els del Bisbe i Sant Honorat.El gruix dels secrets de Barcelona es pot trobar a Ciutat Vella, però hi ha perles dignes de conèixer a tots els barris. A, el llibre s'atura en les antigues cases dels carregadors de cotó del passatge de l'Esperança. I a, on ara hi ha la seu de la Mútua Universal s'hi pot descobrir un búnquer sorprenent, un refugi de 50 metres quadrats just allí on durant la Guerra Civil hi havia la seu dela Barcelona.El llibre també aporta informació sobre moments viscuts que poden alimentar la nostàlgia dels lectors més grans i d'alguns mitòmans. Com entrar a l'habitació 111 de l'Hotel Avenida Palace, la mateixa en què es van allotjar elsen la seva estada a Barcelona el 3 de juliol del 1965. Casinos hi explica una anècdota: la passió dels fans entorn els cantants britànics va ser tal queva quedar amb els pantalons tan rebregats que el fill del propietari de l'hotel, l'ínclit Joan Gaspart, li va deixar els seus per sortir a l'escenari de la Monumental. Si non e vero...

