Pluja de conills a les portes d'Acció Climàtica a Lleida: tensió entre els agricultors per la plaga

Han plogut conills a les portes dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica. Fins a, segons els Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana,, han col·lapsat aquest divendres els carrers deen la tercera marxa lenta a Ponent en menys d'un mes per exigir mesures per posar fi a la plaga de conills que afecta els camps. Una protesta marcada per la tensió.La mobilització ha estat convocada per la plataforma, i ha sortit de dos punts de la ciutat en direcció a, on els manifestants han baixat dels tractors i s'han dirigit a les portes dels. En aquest punt s'han viscut moments de tensió, quan alguns agricultorsi hi han intentat accedir. Tot seguit, han agafat de nou els tractors fins a la subdelegació del govern espanyol on s'han llegit els parlaments.Un dels pagesos que han participat de la manifestació, el, és veí de Gimenells i es dedica al cultiu del cereal. Assegura que de 20 hectàrees que han sembrat, no han pogut collir res. "", ha lamentat. De fet, Guilanyà diu que han pres "mesures desesperades" i "molt cares" com posar tanques per impedir el pas de la fauna salvatge., fructicultor de l'horta de Lleida, ha explicat que els conills van mossegar i fer malbé 4.500 pereres de les 7.000 que tenen en una finca d'Artesa de Lleida. "", ha lamentat.

