Una actriu d'«Els jocs de la fam» denuncia que va ser violada durant el rodatge

Nou escàndol a. L'actriuha denunciat que va patir una agressió sexual durant el rodatge de la tercera part d'"", on interpretava el paper de. Els fets haurien succeït entre el 2013 i el 2015, i l'agressor va ser una persona de l'equip de la franquícia.Segons ha explicat Malone en unaen que se la veu a la campanya francesa després d'acabar la gravació del film,, perquè estava en mig d'una ruptura i va patir "una agressió sexual per part d'una persona amb qui havia treballat".Per aquest fet, ha confessat que li és molt difícil parlar sobre la seva feina a la pel·lícula de la qual, d'altra banda, se sent molt orgullosa i agraïda. "", ha assegurat. Amb aquesta denúncia, l'actriu ha volgut alçar la veu contra les agressions sexuals i encoratjar altres víctimes a no quedar-se en silenci.

