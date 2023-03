Alemanya bloqueja la prohibició de vendre cotxes de gasolina i dièsel a partir de 2035

ha canviat d'opinió a última hora i ha bloquejat la decisió de prohibir la venda de cotxes de gasolina i dièsel a la Unió Europea a partir del 2035, segons han confirmat fonts diplomàtiques. Tal com ha informat aquest divendres la presidència sueca del Consell, els ambaixadors dels diferents estats membres han decidit posposar la ratificació de la proposta, que s'havia de concretar el pròxim dimarts 7 de març. El bloqueig d'Alemanya se suma als ja coneguts d'Sense l'opinió contrària del país germànic, la decisió no corria perill, però el canvi ha obligat la presidència sueca a retirar-la de l'ordre del dia per continuar negociant. I és queconsidera que la proposició s'ha de flexibilitzar i exigeix garanties perquè es permeti la venda de motors que funcionin amb-els-, una de les grans apostes de la indústria automobilística alemanya per evitar que l'electrificació tingui greus conseqüències per a l'economia del país.Així ho va reclamar aquesta setmana el ministre dealemany,, qui en una atenció davant els mitjans va dir que només estaria d'acord amb la proposta de lasi es tinguessin en compte els e-fuels. "La Comissió ha de permetre un registre de motors de combustió fins i tot més enllà del 2035; necessitem tenir en compte totes les opcions", va remarcar.La proposta va ser presentada fa tres anys per la CE i ja havia passat totes les etapes necessàries perquè el text final rebés el vistiplau. Després que els governs nacionals es posicionessin i eldonés llum verda a la proposta aquest darrer mes de febrer, s'esperava que la seva aprovació es produís aquest 7 de març. La mesura era un dels punts clau en la normativa de la Unió Europea per assolir la neutralitat climàtica l'any 2050 -el pla batejat com a-, que també inclou reduccions en les emissions dels avions i els vaixells.La decisió d'Alemanya coincideix amb una visita que farà aquest diumenge la presidenta de la CE,, a, un municipi al centre del país. Si bé la trobada ja va ser convocada fa mesos per tractar l'encaix econòmic d'Alemanya dins la UE del futur, portaveus de l'executiu comunitari no han descartat que es tracti aquesta qüestió. "L'intercanvi d'opinions serà ampli", s'ha limitat a apuntar una de les portaveus de l'equip de Von der Leyen,. "Ara mateix estem escoltant totes les posicions i intentarem resoldre el tema de la millor manera possible, perquè per la UE és molt important assolir el Green Deal", ha afegit.

