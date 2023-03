En llibertat vigilada un menor d'edat investigat per una agressió sexual a una jove a Riudecols

Unha quedat endesprés de ser detingut com aamb penetració a una altra menor en una festa de(Baix Camp).Segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l'ACN, els Mossos d'Esquadra van detenir el jove aquest dilluns, després de rebre la denúncia de la víctima aquest dissabte. L'arrestat ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors per prendre-li declaració.En un inici, el fiscal demanava el seu internament en un centre de menors però finalment, el jutge n'ha acordat la llibertat vigilada com a mesura cautelar fins que se celebri el judici.

