Des de Telecogresca, hem estat treballant molt intensament durant els últims mesos per dur a terme aquesta 45a edició del festival. Malauradament, des de l’associació ens hem vist obligats a prendre la difícil decisió de cancel·lar la Telecogresca d’enguany. — Telecogresca (@telecogresca) March 2, 2023

L'Associació Culturalha cancel·lat la seva 45a edició del, "després de mesos de treball intens i esforç per part dels seus estudiants voluntaris", han assenyalat els organitzadors. L'associació d’ha manifestat en un comunicat que, tot i la il·lusió que els feia tirar endavant l’edició d’aquest 1 d’abril, "la delicada situació de" en la qual es troben i "la fortaque existeix actualment al sector de la música" els ha forçat a prendre la difícil decisió de cancel·lar la Telecogresca 2023.L’import de l’serà retornat als seus compradors, de maneradurant els pròxims dies. Des de l’associació han explicat que ha estat “una mesura necessària per garantir lade l’associació i la continuïtat, tant del festival com dels altres esdeveniments que organitzen”, els quals consoliden els 45 anys d’de la Telecogresca, i en demanen la comprensió d’"Aquesta decisió ens porta a reinventar-nos", diu un portaveu de l'associació, “a tornar a començar amb l’objectiu de continuar sent la millorde. Som un grup d’estudiants que creiem fermament en el, i en traspassar-lo de generació en generació molts anys més. Continuarem treballant intensament per aconseguir que la Telecogresca continuï sent unaper a tots els universitaris”.

