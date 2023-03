Així serà el control als «free tours» a Barcelona: multes als guies, però no a les empreses

Punts calents amb topalls de grups

L'Ajuntament de Barcelona ja ha engegat el seu pla per rebaixar la pressió dels grups turístics que visiten el districte de Ciutat Vella. El pla ja és en vigor, des d'aquest 1 de març, iels guies turístics que incompleixin les noves mesures. Així ho ha anunciat el regidor del districte,, que ha recordat que a partir d'ara els grups que recorren el centre històric de la ciutat estan limitats aper fer-se sentir.Si algú incompleix aquestes condicions, s'exposarà a. I les multes aniran-la major part, autònoms sense titulació oficial- i. Aquest pla, que està treballat també amb les associacions de guies oficials, estreny a la pràctica el dia a dia dels guies no oficials. Tot i així, Rabassa no ha explicitat si la mesura és un acte de pressió perquè es redueixi el nombre guies informals. "El districte de Ciutat Vella necessita que hi hagi menys turistes", ha insistit, "però no ens posem amb el model de negoci" de les empreses de free tour.Molts d'aquests treballadors que fan transitar grups d'estrangers amunt i avall de Ciutat Vella explicaven aque, amb grups més petits, haurien de treballar més hores . I que, sense altaveu, l'esforç vocal recauria sobre la seva salut. O que la compra dels aparells per d'audició, en ser autònoms, l'haurien d'assumir ells, també. Venien a dir que el decret els precaritzaria. I si l'incompleixen, s'exposen a multes.ha insistit Jordi Rabassa, després de recordar que el turisme ha tingut un, i especialment del barri Gòtic.Igualment, abans de començar a sancionar, s'obre un període de gràcia no concretat en quèque treballen a l'espai públic. Així, des de l'Ajuntament s'ha insistit en què no es té una voluntat recaptatòria.Una altra de les novetats inclou que a certs. Es tracta de plaça Sant Jaume i plaça Reial (8 grups), plaça del Rei (5 grups), Fossar de les Moreres, passeig del Born, Façana de Santa Maria del Mar i plaça del Pi (3 grups), plaça Sant Felip Neri, la d'Isidre Nonell i els entorns de la placeta Manuel Ribé (2 grups) i la plaça del a Barceloneta i la façana del Palau de la Música (1 grup).En aquest cas, els guies consultats advertien que això podia generar colls d'ampolla i més aglomeracions al carrer, entre els grups que esperen accedir a aquests indrets. En aquests contextos, el regidor dels comuns ha demanat "responsabilitat" als guies. ", sinó anar a un altre lloc", ha exposat el responsable municipal.Amb tot, el mateix regidor ha recordat que inicialment el govern d'Ada Colau ja ha cedit davant les pretensions inicials. D'inici, es va plantejar que, per evitar aglomeracions. Les empreses, en canvi, van assegurar que així no els sortiria a compte treballar. I el govern municipal, finalment, ho va acabar ampliant fins a vint persones. Ara, el pla ja és una realitat.

