Alerta de l'OMS per un augment de casos d'escarlatina a tot Europa

L'increment dels casos d'escarlatina a tothan posat en alerta les autoritats sanitàries. L'(OMS) ja va advertir a finals del 2022 d'aquest creixement de contagis que va començar alamb més de 800 positius en una setmana. Després, es va expandir per altres països del continent, entre els quals també hi ha l'L'escarlatina va ser una de les grans malalties deli afecta principalment a infants. Si bé llavors va deixar més de, ara és un problema deperfectament conegut i la mortalitat és molt més reduïda. Malgrat tot, en aquesta fase de creixement, s'han registrat en els últims quatre mesos més dede menors de 18 anys, molt per sobre de la mitjana anual.Els efectes d'aquesta malaltia són principalment les angines i les erupcions cutànies a la pell. La infecció és causada pel. Si bé en la majoria de casos lai els antibiòtics són eficaços, en pacients greus la cura és més complicada i la malaltia pot derivar engreus, infeccions d'ossos i pell oEntre els símptomes més lleus de l'escarlatina, que poden durar uns quatre dies amb laadequada, hi ha el, lamolt alta o problemes per. Malgrat això, la gran preocupació és que la malaltia aconsegueix transmetre's de manera molt senzilla entre els més petits de la casa.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor