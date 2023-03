Era d'expulsió: l'agressió de Vinicius a De Jong que l'àrbitre va perdonar

La polèmica alestà més que servida. Malgrat que va ser un dels enfrontament entre Barça i Reial Madrid de més baix nivell de joc que es recorden, el partit podria haver fet un gir radical quan, al minut 23,va protagonitzar una clara agressió aque l'àrbitre va perdonar. Si bé és cert que va sancionar al brasiler amb targeta groga, fins i tot els comentaristes defensaven que era d'L'acció recorda, per exemple, a un cop de colze durant el partit dels blancs contra l'el passat cap de setmana. Considerat com a agressió,va ser expulsat per una acció molt més lleugera que la de Vinicius sobre de Jong. Val a dir que el madridista no va tenir el seu millor dia: anul·lat al terreny de joc perMalgrat tot, una victòria molt meritòria d'un Barça de circumstàncies al Santiago Bernabéu. Un gol en pròpia dels blancs va ser suficient per encarrilar l'eliminatòria de, en un dia marcat per les baixes de. 0 a 1 i avantatge per la tornada al

