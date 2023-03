Els vestigis del Parc d’Atraccions de Montjuïc a l’Empordà

La muntanya russa Ciclón del parc d'atraccions de Montjuïc Foto: Dani Cortijo

, els seus orígens i el passat històric dels terrenys que ocupava: des d’englobar part de l’antic cementiri jueu de la muntanya passant per albergar un polvorí de l’època de la Guerra de Cuba al segle XIX a ser precedent del Parc d’Atraccions de Miramar.i el que poca gent sap és que una part important de l’antic patrimoni d’aquell parc es pot trobar ara a dos indrets empordanesos bastant propers entre si mateixos: el museu de la Joguina de Sant Feliu de Guíxols, on hi ha part del mobiliari d’algunes atraccions i el Pepe’s Park de Platja d’Aro, on encara es conserven algunes de les atraccions del parc de Montjuïc en funcionament.en detriment del Parc d’Atraccions del Tibidabo. Les obres pels Jocs Olímpics del 92 van deixar Montjuïc pràcticament inaccessible durant molt de temps i l’aparició de Port Aventura a Salou va suposar l’estocada final del parc, que va acabar clausurant-se de manera definitiva l’any 1998.d’aquella antiga instal·lació es trobava al Baix Empordà fent una visita al Museu de la Joguina de Sant Feliu de Guíxols i al parc d’atraccions PP’s Park de Platja d’Aro. Però, com va acabar concentrant-se en tan pocs quilòmetres quadrats una part tan notable de l’antic Parc d’Atraccions de Montjuïc?es van vendre les atraccions del parc i van ser adquirides per Miguel Notario, administrador del PP’s Park de Platja d’Aro i l’empresa Falgàs de Figueres. Algunes d’elles es van conservar al parc temàtic empordanès i d’altres van acabar a altres museus i parcs d’atraccions d’arreu del món.van ser la muntanya russa “Ciclón” i el vaixell “Mississipi”, que de fet encara avui estan en funcionament. Concretament, l’atracció “Ciclón” complirà el seu 50è aniversari l’any vinent i l’empresa està planificant accions promocionals per a celebrar l’efemèride., que havia treballat en algunes de les obres dels equipaments de les olimpíades de Barcelona 92, havia establert coneixença amb gent implicada en la gestió urbana. En el moment en què es va decidir desmantellar definitivament el que quedava de l’antic Parc d’Atraccions de Montjuïc i quan les principals atraccions ja havien estat venudes i traslladades, ell es trobava immers en el projecte del museu de la Joguina de Sant Feliu de Guíxols. Explica que, abans de desfer-se de tot, el van avisar perquè anés al ja clausurat parc d’atraccions, ja que li havien guardat algunes coses per si les volia.i després de confirmar amb els guàrdies de seguretat que podia accedir allà on volgués del parc per retirar allò que li interessés va endur-se diversos elements no només d’aquella atracció, sinó també d’altres.encara es poden trobar diversos elements del carrer del terror, destacant especialment el drac de l’atracció, un gran dimoni, algunes “vagonetes” del pop articulat, cartells de les taquilles i un sac sencer de butlletes entre d’altres.una part important del patrimoni de l’antic Parc d’Atraccions de Montjuïc es conserva ara encara a Catalunya i a més concentrat en una sola comarca, el Baix Empordà.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor