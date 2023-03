El Govern només crearà neu artificial en «casos excepcionals» per la sequera

Crítiques a la neu artificial

El "cost desorbitat" de produir neu D'altra banda, cal recordar que la mateixa Generalitat té un informe del 2017, titulat Resum executiu del Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, que desaconsella crear neu artificial:



"Davant de la manca de neu, moltes estacions n’han impulsat la fabricació amb canons, cosa que té uns costos econòmics, energètics i ambientals elevats. Però si cal reduir la despesa energètica i, a més, es disposa de menys aigua, produir neu artificial pot acabar tenint un cost desorbitat. La instal·lació de canons de neu és una pràctica que solament és viable tècnicament davant d’increments de temperatura inferiors als 2 °C; amb increments superiors aquesta tècnica és inviable".

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor Arxivat a: Societat , FGC , innivació , canons de neu , sequera , Govern , neu artificial D'altra banda, cal recordar que la mateixa Generalitat té undel 2017, titulat Resum executiu del Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya, que"Davant de la manca de neu, moltes estacions n’han impulsat la fabricació amb canons, cosa que té uns costos econòmics, energètics i ambientals elevats. Però si cal reduir la despesa energètica i, a més, es disposa de menys aigua, produir neu artificial pot acabar tenint un cost desorbitat. La instal·lació de canons de neu és una pràctica que solament és viable tècnicament davant d’increments de temperatura inferiors als 2 °C; amb increments superiors aquesta tècnica és inviable".

El Govern deixarà de produir, amb l'excepció decom ara el Mundial de Para Snow que se celebra del 8 al 17 de març a l'estació de La Molina. Així ho han explicat fonts de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), després que el Govern decretés l'estat d'excepcionalitat per sequera De fet, des deasseguren que ja fa setmanes que no es fa aquesta pràctica perquè hi ha prou. L'empresa pública subratlla que el decret de dimarts sobre la sequera no els prohibeix la creació de neu ni els obliga a res, però que, tot i això, han pres la decisió de deixar de produir neu, després de l'de l'executiu.Les mateixes fonts destaquen que elssón tancats, i que per omplir de neu lesno s'utilitza aigua de la xarxa general. I és que la neu artificial es genera gràcies a l'aigua reciclada que es recull del desgel de mesos enrere. En aquesta línia, l'empresa pública insisteix que, encara que deixés de produir neu, les restriccions d'aigua continuarien sense cap modificació: "No som els que més aigua gastem", han afegit.Al seu torn, des delcoincideixen que no hi ha la previsió de tornar a haver de crear neu artificial aquesta temporada. Ja no com a mesura per la sequera, sinó perquè ja. A més, des del Govern remarquen que, del total de les subvencions del 2020 i el 2021 destinades a les estacions d'esquí del Pirineu -creades a partir de la pandèmia-, només un 32% és per a conceptes que es poden vincular a canvis de-i no a crear neu en si-. I que la majoria de la subvenció es destina als sistemes digitals de control d’accés de les persones que esquien.La plataformaés qui lidera l'oposició contra els recursos de la Generalitat destinats a les estacions d'esquí privades per fer neu artificial. Una de les seves portaveus,, ja criticava el novembre passat que s'estiguessin executant "inversions milionàries" Per la seva banda, un altre dels portaveus,, va assegurar que "no té sentit dopar amb diners públics les estacions d'esquí privades per fer neu artificial; és una incongruència a nivell climàtic". La plataforma afirma que en els darrers dos anys s'han destinata través de subvencions i que enguany se'n preveuen repartir 1,5 milions.Tambéva exigir al Govern que prenguéssobre la gestió de l'aigua per afrontar la sequera, el novembre passat. Entre aquestes, va situar les restriccions d'aigua potable encom jardins i prohibir la fabricació de nou artificial en estacions d'esquí o altres infraestructures en situació de sequera extrema i si no hi ha un mantell previ de neu natural.