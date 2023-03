El Japó actualitza el marcador d'illes: ara en té més de 14.000

Elté moltes més illes del que es pensava. El país asiàtic ha actualitzat el seu marcador de territoris envoltats només per aigua perquè ha descobertque ja conformaven part del seu territori, però que les autoritats no ho sabien. Així doncs, ara la xifra total es queda enilles que conformen l'Així ho ha determinat la cartografia digital de l'(GSI)del país nipó, que d'aquesta manera ha gairebé duplicat la dada de 6.852 illes que es tenia com a vàlida fins ara, tal com es va consensuar de manera oficial en un informe de 1987 de ladel mateix Japó.Per altra banda, però, eltambé ha recordat que això no implica un creixement del territori del Japó, ja que les illes no són noves. Simplement, les autoritats no les tenien reconegudes perquè no en sabia de la seva existència. El mateix GSI assegura, però, que eldemostra la millora de latopogràfica i el detall delsEls sistemes del Japó, tal com afirma el GSI, van detectar automàticament. Ara bé, van descartar bona part perquè no arribaven alsque les autoritats japoneses han marcat com el mínim perquè un territori sigui considerat illa o bé perquè havien estat creades de manera

