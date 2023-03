Alex Murdaugh, culpable d'assassinar la seva dona i fill: tots els detalls del cas estrella de Netflix

Un crim en una finca històrica

Ha commocionat elsde nord a Sud i Netflix n'ha acabat fent un documental . És el cas perd'una mare i un fill, la Maggie, de 51 anys, i en Paul, de 22, a la seva casa de Walterboro, a Califòrnia del Sud, on eren àmpliament coneguts per pertànyer a una família d'advocats.El jurat que porta el cas ha declarat culpable de l'homicidi aquest dijous el pare, el famós(de 54 anys), però no serà fins aquest divendres que el jutge Clifton Newman dictarà la pena final, que està previst que s'anunciï a les 9:30 del matí, hora local. Al lletrat li podrien caure 30 anys de presó, la pena mínima per assassinat a Carolina del Sud o bé, tal com demana l'acusació. El que sí que està completament descartat és la pena de mort. La sentència posarà el punt final a un judici que ha durat un mes i mig i que ha causat un gran rebombori a tot el país.La casa en la qual Murdaugh hauria matat la seva dona i fill petit està en una zona rural del municipi de Walterboro. La van heretar de la seva família, que compta amb tres generacions d'advocats molt poderosos. Segons la investigació,amb dues armes diferents, un rifle i una escopeta. Els fets van passar el 2021 i el motiu de l'homicidi seria que Murdaugh tenia por que la dona i el jove revelessin les sevesLes armes del crim no s'han trobat i tampoc hi ha cap rastre de sang. Les autoritats no tenen, per tant, cap mena d'evidència física del crim. El que sí que han trobat, però és un, poc abans de morir, on se senten les veus dels dos progenitors, el que ha ensorrat del tot la coartada de l'advocat, que assegurava que no era al lloc dels fets quan es va produir el crim perquè estava visitant la seva mare.Més tard, però, Murdaugh acabaria reconeixent durant el judici haver mentit sobre això. Va assegurar que les seves contradiccions eren resultat de la paranoia que li provocava el consum de drogues i va negar, entre llàgrimes, haver disparat contra la seva família. Quan va ser acusat d'homicidi,pendent de judici per un centenar de càrrecs relacionats amb la seva feina com a advocat.

