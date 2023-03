Mor un home als Estats Units per netejar-se el nas amb aigua de l'aixeta

Un home ha mort alspel simple fet de netejar-se el nas amb aigua de l'aixeta. Té una explicació: l'aigua contenia una ameba microscòpica coneguda amb l'adjectiu de "". El seu nom científic és, tal com ha detallat el Departament de Salut de, i va provocar una infecció mortal a la víctima.Després de confirmar els fets, les autoritats sanitàries han obert unaper entendre com es va produir la infecció del, malgrat que tampoc han facilitat massa detalls per mantenir lade la víctima. Especialment, perquè els casos de mort per aquesta ameba no són gens freqüents.I és que la naegleria fowleri sol estar present en l'sense provocar cap mena de dany a l'ésser humà. El problema és quan creix en, perquè pot generar infeccions letals que arriben alatacant els nervis olfactius. Això, doncs, segons detalla el Departament de Salut de Florida, pot provocarLes dades demostren lade laper aquesta "ameba menjacervells". Als Estats Units, del 1962 fins al 2021, només van sobreviure 4 de 154 persones infectades pel paràsit. Per això, ara les autoritats sanitàries del comtat de, on ha mort l'home, han demanat fer ús d'a l'hora de netejar-se el nas.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor