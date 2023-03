Tres ciutats catalanes, premiades per impulsar l'ús de la bicicleta

han estat premiats per impulsar l’ús quotidià de la. Les tres ciutats catalanes es van alçar aquest dijous a la nit com a guanyadores delsen una gala que es va celebrar a, en el marc de la III Trobada de la Bicicleta Urbana. Els guardons estan impulsats conjuntament per la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta (RCxB), presidida actualment per l'(AMB), i la consultora Bikefriendly Group, especialitzada en cicloturisme i mobilitat activa.L’Ajuntament de Barcelona va guanyar el premi eninstitucional, per l'increment i la millora d'infraestructures, serveis, comunicació i gestió de dades per a la mobilitat amb bicicleta. L’Ajuntament de Mataró el d', pel seu projecte "Anell ciclista de Mataró". Finalment, l’Ajuntament de Sant Cugat va rebre el guardó per, pels seus projectes per connectar el municipi amb els seus nuclis rellevants confrontants.Els guardons se celebren cada dos anys i tenen com a objectiu reconèixer els esforços de lesque impulsen projectes, iniciatives o accions destinades a fomentar l’ús d’aquest transport. En aquesta tercera edició, es van lliurar premis al voltant de vuit categories: lideratge institucional, infraestructura ciclista d’àmbit urbà, infraestructura ciclista d’àmbit interurbà, infraestructura d’aparcament,Com a novetat, en aquesta edició s'hi ha inclòs la vuitena categoria, la de, per reconèixer la tasca d'empreses i entitats sense ànim de lucre. Dins aquesta categoria, el jurat va atorgar guardons en tres modalitats:, productes i solucions per a la infraestructura ciclista; i promoció i formació de la mobilitat amb bicicleta.

