Joan Grivé: pioner en donar veu als adolescents catalans a través de les xarxes

Elno es va consolidar d'una manera tan categòrica ni ràpida com va passar a la resta de l'Estat. Tot i això, certes personalitats van començar a despuntar en la creació de contingut a les xarxes, a Internet i en mitjans tradicionals des d'una perspectiva més fresca, renovada, en programes de nova fornada.és un d'aquests pioners a Catalunya, un jove que fa pràcticament una dècada (almenys des del 2016), que genera contingut transmèdia a diferents plataformes.Des de vídeos de YouTube, a programes suposadament convencionals com els de ràdio o en altres formats més actuals, com. És difícil encasellar Grivé en una única tasca, en un únic nínxol, però sempre han destacat les seves capacitats de comunicació. Actiu en la defensa de la creació de contingut en català, sempre ha defensat que l'intrusisme laboral "no existeix". La xerrameca interessant creada en català, a internet, existeix.

El perfil Nom complet: Joan Grivé i Grau

Plataformes: YouTube | Twitter | TikTok

Temàtiques: Just chatting | Divulgació | Pòdcast | Adolescents | Humor



Obres paral·leles:

- Membre del programa Adolescents

- Membre del programa Adolescents iCat i Adolescents XL, posteriors

- Membre del pòdcast El Bus Escola

- Diverses col·laboracions en programes, amb entitats i empreses



Contingut:







Joan Grivé i GrauJust chatting | Divulgació | Pòdcast | Adolescents | Humor- Membre del programa Adolescents- Membre del programa Adolescents iCat i Adolescents XL, posteriors- Membre del pòdcast El Bus Escola- Diverses col·laboracions en programes, amb entitats i empreses

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor