El funcionament delssempre és una d'aquelles coses que costen d'entendre. Com untan pesat pot arribar a sostenir-se, tants botons als, i una altra gran incògnita: què passa quan tirem la cadena deld'un avió en ple vol? Unque, durant els seus moments lliures també és, ha revelat com és tot el procés.I no, no és que tot el que entra al lavabo sigui tret per un forat al cel. El creador de contingut) ha explicat que cada cop que un passatger prem el botó per tirar la cadena, els residus es desplacen per unai s'emmagatzemen a la part del darrere de l'aparell, on queden compactats i es mantenen fins a aterrar.Un cop ja s'està a terra, és unel que s'encarrega de connectar la canonada amb unesque absorbeixen les restes de qui ha utilitzat del lavabo durant el vol. Com que els avions poden realitzar vols de moltes hores, l'd'aquests residus pot arribar fins a més de 1.200 quilograms.

