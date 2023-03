Gavi insulta Vinicius en ple partit... i el capten les càmeres de Movistar

Una victòria molt soferta

després de la victòria en l'anada de la Copa del Rei, disputada dijous a la nit, amb un 0-1 més que suficient. Encara que els de Xavi Hernández marxen amb un resultat favorable de l'estadi dels blancs, el partit va ser molt àsper, amb un ambient molt calent, especialment per les disputes entre diversos jugadors.l'extrem brasiler del Reial Madrid, i no pas per les seves brillants jugades. Molt pendent de decisions arbitrals, amb protestes i diverses enganxades amb els rivals blaugranes, el brasiler va poder ser expulsat en diverses ocasions. Ara bé, va trobar en el Barça un dur enemic.ha guanyat galons de categoria a la plantilla del Futbol Club Barcelona. Centrecampista disposat a xocar amb qualsevol dels seus rivals, no té problemes a l'hora de jugar de manera més contundent i física, però com Vinicius, s'escalfa molt a l'hora de discutir de manera verbal amb els rivals i amb els àrbitres. Tots dos van xocar. Tots dos es van enfrontar dijous a la nit a l'àrbitre,... i tots dos van acabar dedicant-se unes paraules.Especialment, el blaugrana, que va intentar tapar-se la boca perquè les desenes de càmeres de televisió que els apuntaven no captessin res del que li estava dient. Gavi es va, que el va escoltar atentament, però just quan ja marxava, el jugador de 18 anys del BarçaEl moment el va captar la càmera de Vamos, de Movistar.El context amb què ambdós equips es van presentar al partit no tenia res a veure amb el de la final de la Supercopa queÒbviament, per l'escenari. El Santiago Bernabéu collava. Però, sobretot, perquè el Barça va arribar amb la desfeta europea contra el Manchester United encara recent i després de caure a domicili contra l'Almeria en un partit gris. Una tendència oposada a la dels blancs, que sempre es planten al mes de març en el millor moment de la temporada, tal com van demostrar amb la victòria per 2 gols a 5 a Anfield.

